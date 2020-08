Nevadí ani polský nacionalismus a velikášství

Koncem minulého týdne Polsko vojenskou přehlídkou za přítomnosti ministra zahraničí USA Pompea oslavilo sté výročí »zázraku na Visle«, tedy porážky Rudé armády. Jak známo, tato bitva znamenala pak expanzi fašizujícího Polska směrem na východ a zabrání velkého území s ukrajinským, běloruským a litevským obyvatelstvem. Curzonovu linii, která chtěla přece jen do rozlohy a etnického rozmístění obyvatel udělat pořádek, nevzalo, na rozdíl od Sovětského svazu, na vědomí. To, že Rudá armáda prohrála, mělo své příčiny. Nejde však o ně. Spíše o dnešní show, která měla ukázat celému světu, jak silné a protiruské je dnešní Polsko. Také přítomnost amerického ministra zahraničí měla něco vzkázat do Kremlu. Ten se svou cestou do Polska mohl být spokojen. Více než s návštěvami u nás a jinde. Poláci se totiž projevili jako nejvěrnější spojenec USA v Evropě – ostatně to také zpravodaj ČT z Polska potvrdil. Akce se tedy Spojeným státům hodila. Ostatně vše, co poníží Rusko, se Američanům hodí.

Bojechtiví Poláci ovšem jsou zklamáni s nevstřícností jejich amerického bratra. Nebude zde vybudována stálá základna, ale ke stávajícím mužům a ženám ve zbrani, kteří tu už jsou, bude připojena »jen« tisícovka rotujících vojáků, kteří se budou po určité době vyměňovat. Je z toho ve Varšavě zklamání a poněkud ochlazuje zájem Poláků o to udělat pořádek v sousedním Bělorusku. Zdá se, že takového kroku se však bojí i ve Washingtonu. Věřit, že bojechtivé Polsko nebude chtít napodobit »hrdinskou armádu Pilsudského« a získat další skalp na Rusech, se totiž nechce. Je jistě třeba Rusko co nejvíce poškodit, ale jít kvůli polským nacionálům do nějaké neuvážené akce? Důsledky by totiž byly nedozírné.

Ve stejné době v Radě bezpečnosti OSN neprošla rezoluce proti Íránu. Za návrh USA se postavila jen Dominikánská republika. Proti bylo Rusko a Čína, hlasování se zdrželi Britové a Francouzi. Zvláště to pro Trumpovu administrativu musela být ovšem velká rána. Spojenci, kteří většinou »následují příklad« USA, se rozhodli dát najevo, že oni mají jiný názor. Kdyby na jejich místě stálo Německo, pak jistě by postupovalo stejně. To, jak známo, se stále brání americkému nátlaku na zastavení dostavby plynovodu Nordstream. Dokonce se cítí rozhořčeno dopisem dvou amerických senátorů, v němž tito dva američtí zákonodárci vyhrožují sankcemi proti každému, kdo pomůže plynovod dostavět a bude poté kupovat ruský plyn.

Pro americkou stranu to vše ovšem znamená, že spojenci začínají myslet a jde jim především o své vlastní zájmy, namísto prvořadé obrany těch amerických, včetně ekonomických. Něco se začíná lámat. Najednou se »četník světa« nemůže spolehnout na své »poddané«. Až donedávna to vše šlo jako po másle. Nyní tomu začíná být jinak. Už se nevěří v nebezpečnost Huawei, už Westinghouse není jediným, kdo dostaví u nás Dukovany a jinde vytlačí od dodávek další zájemce o miliardy, už ne všichni touží po amerických vojácích a jejich základnách. I když ony základny jsou ekonomickým přínosem pro místní obyvatele.

Je něco, co Trumpa a Pompea musí strašit. Proto ona stoletá připomínka porážky Rudé armády, tedy Ruska, musí potěšit. Přesto, že byl při této příležitosti podepsán dokument o rozmístění amerických vojáků v Polsku (poznámka: my v Česku jsme naproti tomu s Pompeem jeli jen do Plzně), má jednu vadu na kráse. Vše totiž bude hradit Polsko. Tedy kasárna, domy pro rodiny, silnice, dodávky vody atd. atd. Jinak by sem ona tisícovka nových vojáků nepřijela. V době, kdy draze americká strana musela platit Němcům za podobná zařízení v SRN. Trump pak pro volby doma bude mít v ruce trumf.

A ona přehlídka »vítězného vojska« nad Rusy? Každá taková akce jsou přece body navíc, a ty se při prezidentském klání v USA mohou hodit. A jak známo, americký volič není právě tím nejchytřejším. Zvláště, když dostane svou dávku show. Nevadí ani, že jedním z prostředků k »úspěchu Trumpa« je polský nacionalismus a velikášství.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM na senátora na Děčínsku