Je libo zpravodajství Forum24, ČT, nebo raději Sputnik?

Po přečtení komentářů k politickému dění publikovaných na internetovém deníku na obranu liberální demokracie Forum24 mívám vždy, korektně řečeno, smíšené pocity. Zklamán jsem nebyl ani po přečtení komentáře s názvem »Víte, kdy je český prezident Zeman největší ostudou naší země? Když radí Americe«.

Autor Pavel Šafr v něm mimo jiné uvádí: »Pompeovi se prý moc nechtělo navštívit českého prezidenta Zemana. Věděl jistě předem, že to bude trapný bod návštěvy České republiky. Náš prezident se ale chová jako agent čínské komunistické strany a nejspíš také jejím agentem je. Před americkým ministrem se tedy Miloš Zeman choval přesně tak, jak se to o něm již léta ví. Ale my bychom se neměli s touto ostudou smířit. Zemanova proradnost a jeho nízká inteligence je i naší ostudou.«

Zdá se, že Pavel Šafr je opět nad věcí! Inu, každý má právo na svůj názor. Pro někoho se trapnými body Pompeovy návštěvy v ČR mohly zdát ale všechny. Choval se při ní totiž jako říšský protektor rozbitého Československa. Patrná poníženost a servilita českých politiků k »protektorovi« byla patrna při všech záběrech televizních kamer. Agentům velkého bratra ze zámoří vměšování USA do vnitřních záležitostí rozbitého Československa zřejmě vůbec nevadilo. Proč také, vždyť jejich seznam není o nic kratší než těch prokremelských. Navíc s podporou BIS. Vzpomeňme, jak rychle v době Pompeovy návštěvy se svým prohlášením k přítomnosti vojsk USA u nás přispěchal agent Alexandr Vondra!

Pokud se týká rad prezidenta Zemana, které se Pavlu Šafrovi nelíbí, musí je nejen nějak »spolknout« (vždyť je demokrat), ale zvyknout si i na další, které do konce Zemanova mandátu zazní. Nehledě na skutečnost, že hlavu státu jsme si na rozdíl od všech ostatních politiků zvolili v přímé volbě. Způsobem, o který tak moc usilovali právě zastánci liberální demokracie!

Škoda, že na rozdíl od jiných internetových médií neumožňuje Forum24 na svých stránkách žádnou čtenářskou diskusi, jako je tomu například u prokremelského Sputniku či dalších kontroverzních Parlamentních listů. Namísto toho Forum24 jen kopíruje veřejnoprávní televizi, která do svých diskusních pořadů »ve jménu pravdy« pečlivě dbá nad výběrem správných osobností. Vždyť vzpomenout si, kdy se na obrazovkách objevil zástupce skutečné opozice z řad mimoparlamentních politiků vůči současnému liberálnímu kapitalismu, včetně jejich produktů NATO a EU, je skutečně těžké.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM