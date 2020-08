Sněmovna přijala pravidla voleb v karanténě

Speciální zákon, který umožní lidem v karanténě hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách, Sněmovna ve středu schválila. Norma počítá s tím, že lidé v karanténě kvůli koronaviru budou moci hlasovat z auta, ve zvláštních volebních okrscích či u výjezdních komisí.

Poslanci o vládní předloze jednali ve stavu legislativní nouze ve zrychleném režimu - proti se nezvedla ani jediná ruka, Senát ji má projednávat dnes. Volby se budou konat za půldruhého měsíce. Možnost speciálního hlasování se bude týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenu karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Je jich aktuálně zhruba 5000.

»Jsme rádi, že shoda mezi politickými stranami, byť byla obtížná, byla nakonec nalezena. A jsme rádi, že nakonec se v návrhu zákona neobjevila tzv. volba prostřednictvím zmocněnce, která by nezajišťovala, že zůstane v anonymitě skutečná vůle voliče a nebude při volebním aktu nějakým způsobem zneužita a nebude zavdávat příčinu soudním sporům,« řekl na tiskové konferenci místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Před novináři, stejně jako později při projednávání vládního návrhu ve Sněmovně, uvedl, že komunisté jsou si vědomi možných rizik, která volební úprava přináší. »Přestože klub KSČM podpoří tento návrh zákona, musím upozornit na to, že se zde vytváří nebezpečná dvojkolejnost, kdy jedny volby budou platit dva volební zákony. A další dvojkolejnost - část voličů, kteří se podle zákona o ochraně veřejného zdraví nacházejí v karanténě kvůli jiným onemocněním, než je COVID-19, nebude moci realizovat své volební právo,« řekl novinářům Grospič. Doufá, že to nepovede v budoucnu k soudním žalobám, ke zpochybňování volebního práva, ale naopak to přispěje ke stabilitě v ČR.

Místopředseda ÚV KSČM se přiklání k otevření debaty o tom, jak naplnit volební zákon pro sněmovní volby v příštím roce dostatečně s předstihem, »aby se pamatovalo i na tuto zkušenost, která byla nečekaná, a řada jiných evropských států na to reagovala různě, každý určitě podle svého svědomí s úmyslem obsáhnout a zabezpečit volební právo. Ale víme, že např. v Polsku také volby nebyly jednoduché a vede se tam řada soudních sporů ohledně naplnění volebního práva. Doufám jen, že se přijetím tohoto zákona vyvarujeme těchto situací,« prohlásil v rozpravě Grospič.

KSČM je ráda, že dosáhla i jedné ze svých podmínek, tj. že návrh speciálního volebního zákona, který se vztahuje pouze na letošní podzimní volby, jde rovinou technickou - úpravy hlasování v okrskových volebních místnostech, zřízení zvláštních okrskových místností, zvláštních termínů pro hlasování osob, které budou v karanténě kvůli COVID–19, a nezasahuje do politické materie, tzn. do volebního práva aktivního a pasivního.

Hlasovat bude možné z auta, doma i v domovech seniorů

V tzv. drive-in volebních stanovištích bude možné hlasovat pouze z motorových vozidel. Měla by být k dispozici na 78 místech, po jednom v každém okrese. Hlasovat by se tak mělo ve středu 30. září od sedmi ráno do tří hodin odpoledne. Pokud by se na někoho nedostalo, komise počká na všechny čekající ve frontě. Stanoviště bude obsluhovat vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit standardním způsobem v pátek či v sobotu.

Voliči v karanténě, kteří nemohou autem dorazit, by se měli do čtvrtečního večera ohlásit na krajském úřadě. Ve standardních dnech voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště. Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od sedmi hodin ráno do pátku volebního týdne do osmi večer. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.

Zákon počítá také s tím, že volební komisaři si polepší zhruba o 500 Kč, dostanou tak minimálně 2300 korun.

Prošel jediný pozměňovací návrh Pirátů - jasně definuje, že občan neporušuje karanténu či izolaci při cestě na drive-in volební stanoviště. Lidovci neprosadili, aby vláda do konce září musela předložit Sněmovně návrh zákona o správě voleb včetně možnosti korespondenční formy hlasování tak, aby se týkal sněmovních voleb v příštím roce.

