Naděje pro normalizaci krize

Nedá mi to a opět mám pár aktuálních poznámek k běloruské krizi. Lukašenko udělal řadu chyb a často jednal dokonce v zájmech západních zemí. Nepřizpůsobení se v otázkách ochrany obyvatel v koronavirové krizi bylo poslední dovršenou kapkou v pověstném Džbánu. Ucho se utrhlo, když běloruská vláda zatkla 33 kontraktorů, kteří přijeli z Ruské federace, a nepozatýkala ty, co přijeli z Polska, Litvy a Ukrajiny.

Poslední chybný krok, který udělal, byl, že po volbách vyhlásil nouzový režim a veškerý tlak soustředil na sebe. Měl naopak vyzvat své voliče, aby oni sami vyjádřili podporu a obhájili své rozhodnutí v prezidentských volbách, kde dostal 80 procent hlasů. Což je silný mandát. Nouzovým režim tyto voliče vyblokoval. Mohlo dojít k tomu, že jak prezident Lukašenko, tak jeho voliči by dali sílu a jednotu, kterou by těžko kdo pak rozbíjel. A ještě bezpečnostní složky mohly následně hrát svou skutečnou roli pořádkových služeb.

Přes všechny chyby, co prezident udělal, nikdo nemá právo, aby se vměšoval do záležitostí jiné země nepřímou řízenou konfrontací – tak, jak to prohlásil náš ministr zahraničních věcí Tomáš loutka Petříček, který otevřeně, a tím i oficiálně, říká, že ČR se aktivně podílí na podpoře těchto nepokojů. Mimo jiné tím podporuje, že opozice nemusí dodržovat zákony, používá Molotovovy koktejly a za pomoci západních médií neustále prohlašuje, že volby jsou zfalšované a nelegitimní.

Tady musím říct, jako pozorovatel, že volby může falšovat i opozice. Setkal jsem se s tím ve městě Novomoskovsk na Ukrajině a byl jsem i u 14 soudních líčení.

Situace se ale vyvíjí a dnes víme, že telefonní rozhovor byl shrnut Kremlem takto: »Situace v Bělorusku po prezidentských volbách byla důkladně zvážena. Ruská strana zdůraznila nepřijatelnost jakýchkoli pokusů o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí republiky Běloruska, což vedlo k další eskalaci krize. Naděje byla vyjádřena pro brzkou normalizaci situace.« Lukašenko má stále oporu ve voličích, kteří konečně masově demonstrují za svého znovuzvoleného prezidenta, dále má podporu v armádě, policii i řadě podniků a pracujících. Ale hlavně oporu v Ruské federaci. Musí však splnit několik úkolů a jedním z nich je přijetí nové ústavy, kde pravděpodobně bude prohlouben vztah mezi Běloruskem a Ruskou federací.

V současnosti běloruská armáda demonstruje vojenské cvičení, aby ukázala připravenost, a elitní ruská národní garda kryje budovy nejen prezidentského paláce, ale i parlamentu a dalších klíčových institucí. Takže teď je to na prezidentu Lukašenkovi.

Roman BLAŠKO