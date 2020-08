COVID-19 a první září

Jsme svobodní? Můžeme ještě volně dýchat? Navzdory rouškám? Inu, COVID-19 útočí neustále a nás již za pár dní, konkrétně prvního září, čekají další omezení, kde roušky hrají hlavní roli.

Ano, nařízení jsou někdy chaotická – jednou se dozvíte, že v restauracích ochrana úst a nosu povinná nebude, podruhé se to zruší atd. atd. Ale vždy bývá lepší nějaké řešení než vůbec žádné. Fakt, že je potřeba se včas připravit na to nejhorší (i kdyby nakrásně nenastalo), prokázala pohotová reakce České republiky na počátku pandemie v březnu tohoto roku. Nebýt toho, skončili jsme tu s čísly, jaká vykazoval, a stále ještě v mnoha případech vykazuje, zpočátku liknavý západ…

Přesto neustále slýcháme (hlavně od věčných kritiků vládní koalice podporované KSČM), že jsou nám omezována základní práva a svobody. Co je vlastně svoboda v souvislosti se zdravím? Chce snad někdo svobodně umřít? A neuznávám ani argument, že si o svém zdraví může člověk rozhodovat sám (myšleno, že se nějakého viru nebojí, a tudíž si nepřeje být omezován). Vždy je totiž potřeba myslet i na ty druhé. Ono je to stejné jako s kouřením. Není přece pravda, že si můžu ničit zdraví sám dle libosti, když při tom foukám kouř do obličeje druhých, kteří pak mohou mít mnohem větší, a nejen respirační, problémy coby pasivní kuřáci.

S kritikou zbytečně přehnaných opatření přispěchali i někteří epidemiologové. V hlavní roli je argument, že země se dostala na spodní hranici úmrtnosti na běžnou chřipku. Jenže – co to zkusit obrátit? Nezabíjí náhodou COVID-19 méně právě proto, že se proti němu – na rozdíl od chřipky – dělají nejrůznější opatření?

A ještě k rouškám. Ne každý je správně nosí, málokdo je pravidelně pere, a už vůbec není potvrzené, že mají takový účinek, jak se někdy uvádí. V očích mnohých je to jen typické placebo. Ovšem nic lepšího zatím v boji s virem nikdo nevymyslel. A lepší nějaká, byť nedokonalá, ochrana, než vůbec žádná. Jak kdysi nějaký vtipálek napsal na sociální síti: »To, že někdo neumí nasadit kondom, ještě není argument proti jeho používání.«

Zvládněme proto ona nepohodlná opatření. Je to lepší, než kdyby bylo opět nutné zastavovat ekonomiku nouzovými stavy (v případě, že by přišla velká druhá vlna pandemie). Už teď budou sociální následky té první naprosto nedozírné, a nepřejme si, aby se situace ještě více zhoršila. Važme si práce (pokud tedy je), važme si zaměstnání, važme si volného pohybu – rouškám navzdory…

Petr KOJZAR