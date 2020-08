Škola už čeká na žáky

Děti se do školy těší. Po dlouhém koronavirovém volnu se školáci opět chystají zasednout do lavic. Nejvíce se nemohou dočkat setkání se spolužáky. Rodiče prvňáčků si ale sáhnou hluboko do svých peněženek. Náklad na výbavu žáčka první třídy dosahuje částky až 6000 korun, a to je pro mnoho domácností částka vysoká, zvláště matky samoživitelky mají další problém. Každý z nás chce pro děti kvalitní školní vybavení. I stát se snaží pomoci a lidé se mohou obrátit se žádostí o pomoc na příslušný sociální odbor. Na školu se tak musí připravit rodiče, učitelé i děti. Pro všechny je situace nová, jistě nebude jednoduché vše zrealizovat. Pandemie koronaviru nám značně komplikuje život i dnes. Učitelům přibudou povinnosti a děti, zvláště ty malé, se ve všech nových pravidlech budou muset naučit pohybovat. Doufejme, že s pomocí rodičů a vzájemné spolupráce se školou se to podaří.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 - Kladno