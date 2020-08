Bělorusko a fakta

Nejprve rekapitulace toho, co se dozvídáme z mainstreamových médií, kam samozřejmě patří i naše ČT. Tak nejprve byl Lukašenko diktátor, poté, kdy se vícekrát odkláněl od spolupráce s Ruskem a začal se pozitivně vyjadřovat o Západu, rétorika se změnila. Na diktátora se zapomnělo, a dokonce, při nedávné návštěvě Pompea, byl nazván přítelem. Nicméně snaha sedět na dvou židlích se nevyplácí, a tak se nelze divit připravenému scénáři na jeho svržení. Volba prezidenta takovou ideální příležitost k realizaci scénáře jistě poskytuje. Zdá se, že příklad Janukovyče si běloruský prezident k srdci nevzal, a stejně tak se zdá, že i Rusko, pro které je Bělorusko z bezpečnostního hlediska životně důležité, se příliš nepoučilo. Takže situace ukrajinského Majdanu se začíná opakovat, zatím naštěstí bez najatých ostřelovačů.

Naše média situaci široce komentují a vidíme záběry protestujících, tvrdé zásahy bezpečnostních jednotek, výzvy ke generální stávce. Již nejsou vidět ataky Molotovovými koktejly na bezpečnostní jednotky, či jejich napadání dlažebními kostkami, apod. Jsou zde však závažnější skutečnosti, které jsou ponechány bez povšimnutí, a to přes skutečnost, že jsou informace o nich dobře dostupné a řekneme si i proč.

Co ještě naše média zaznamenala, byla skutečnost, že před prezidentskými volbami byla zadržena skupina 33 ruských žoldáků, kteří podle vyjádření běloruské KGB měli za úkol provádět rozvratné akce s následným chaosem. Dokonce se objevily informace, že cílem byl atentát na Lukašenka. Ten nakonec v prohlášení pro tisk o cílech skupiny veřejně informoval. Následkem byl cílený a očekávaný rozkol s RF, a to přes okamžité dementování z ruské strany. Zde pak v následujících 24 hodinách odvedly perfektní práci ruské tajné služby a o výsledcích jejich práce informovala ruská média, a to včetně zveřejnění inkriminujících materiálů. Takže nelze pochybovat o nastalých skutečnostech, lze o nich jen mlčet, a to naše média umí.

Řekněme si ihned na počátku, že za touto zpravodajskou hrou, která měla za cíl narušení vztahů Běloruska a Ruska a optimálně dostat zmíněné žoldáky na území Ukrajiny, stála právě ukrajinská USB. Lze se jen těžko domnívat, že celá akce USB zároveň nebyla posvěcena americkou CIA. Na počátku byl iniciován kontakt na jednoho z významnějších mužů tzv. Wágnerovy skupiny, veterána z války na Donbase, Artema Miljajeva s přezdívkou Šaman. Wágnerova skupina je ruská obdoba americké organizace BlackWater, ale s tím rozdílem, že není nijak oficiálně podporována, a to vysvětluje i fakt, proč ruská FSB nebyla o akci informována od počátku.

Podrobnosti celé akce by zabraly několik stránek, a tak jen ve zkratce. Šaman byl požádán, nejprve z virtuálního čísla v Sýrii a později i z rovněž virtuálního venezuelského čísla o zformování skupiny na ochranu objektů firmy Rosněft. Kontakt ze syrského čísla provedl pracovník USB »Sergej Petrovič«, později z venezuelského čísla převzal iniciativu »Artur«. Požadavek zněl na zformování několika skupin s tím, že první skupina by se měla skládat z veteránů války na Donbase, hlavně občanů Ukrajiny. První skupina měla plánované mezipřistání v Minsku a dále byl plánován let do finální destinace přes Istanbul. Kopie letenek s tureckými aeroliniemi byly rovněž přiloženy. Není třeba příliš rozvádět, že např. letenky zajišťovaly cestovní kanceláře založené v lednu 2020 a ihned po akci byly zrušeny, atd. Skutečností je, že po přistání v Minsku bylo skupině oznámeno, že let do Istanbulu byl přeložen na jiný termín a že původní letenky mají členové skupiny zničit. V noci pak speciální jednotka běloruské KGB na základě udání od ukrajinské USB provedla zmíněné zatčení. Kromě již uváděných skutečností, a i v našich médiích komentovaných událostech, je méně známo, že Ukrajina okamžitě požádala Bělorusko o vydání členů zadržené skupiny, a sice ukrajinských občanů na Ukrajinu. To kdyby se podařilo, znamenalo by to třešinku na dortu celé akce. O faktu, že KGB měla od USB k dispozici přesný seznam členů skupiny, svědčí i skutečnost, že velitel skupiny byl ihned oddělen od ostatních členů. To že se ruské FSB za méně než 24 hodin podařilo vše rozkrýt, svědčí o její velké profesionalitě i zřejmě nedostatku času USB zamést všechny stopy. Všech 33 členů skupiny se vrátilo zpět do RF.

Lukašenko zřejmě pochopil svoji situaci i to, že Bělorusko bylo zataženo do pokusu o další barevnou revoluci. Je jen s podivem, že jinak dobře informovaná běloruská KGB neprovedla odpovídající protiopatření ihned po příjezdu Jeffrey Giauque, oficiálně pracovníka ministerstva zahraničí USA s dlouhodobými zkušenostmi z destabilizačních misí. Lze rovněž, a to na základě uvedeného, možné usuzovat i na infiltraci běloruské KGB ukrajinskou USB. Události v Bělorusku mají velmi rychlý spád a je možné, že v době vytištění článku bude již rozhodnuto o výsledku pokusu o změnu režimu v této zemi. V každém případě seznámení se se zdrojovými fakty je vždy poučné.

V podstatě existují dvě možné cesty dalšího vývoje. Bělorusko se vydá cestou rozkradení své země zahraničním kapitálem, k čemuž není tak daleko. Plakáty Bělorusů s heslem »Nejsme ovce« mi připomněly heslo dělníků dnes již neexistující továrny ČKD »Nejsme malé děti«, a i proto hovořím o rozkradení země. Druhou alternativou je bližší integrace s RF, rozhovory, které Lukašenko vedl, ale z pozice dvou židlí nikdy nedokončil.

Jiří PAVLÍČEK