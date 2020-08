Příběh cenzorky dopisů táborových vězňů

S knihou pro letní čtení s poněkud netypickým, ale poutavým názvem Dopisy ze Sachsenhausenu přišlo jako na zavolanou renomované brněnské nakladatelství JOTA. Jedná se o zkušeně a čtivě vystavenou novelu, odehrávající se v době druhé světové války v Oranienburgu, v městě s hrůzným nacistickým koncentračním táborem. Ba co víc, přenese nás přímo do míst tábora smrti umístěného na velkém území původně malé okrajové čtvrti Sachsenhausenu.

Margot a Dieter, jména klíčová pro náš příběh. Margot Baumannová je vzorně vychovanou německou dívkou, Dieter Kleinschmidt německým vězněm, antifašistou, o jehož existenci stejně jako o chodu nacistického koncentráku nemá Margot ani potuchy. Kniha ukazuje válečné období zdánlivě z druhé strany, civilníma očima. Není však možné, aby klidný život německé rodiny Margot z Oranienburgu nebyl válkou poznamenán. Nejenže její dva starší bratři Walther a Franz byli odvedeni na frontu a o Waltherovi rodina již delší dobu nemá ze zajetí zprávy. Sestra Margot, Renate, navíc pracuje na poštovním oddělení koncentračního tábora na okraji jejich města. Šestnáctiletá Margot ji tak trochu obdivuje a zdá se jí jako sen, když jí Renate jednoho dne sdělí, že jí předá svou práci – Margot se stává cenzorkou dopisů táborových vězňů.

Pohledem mladé dívky sledujeme její vnímání válečného života a dění, které se nezdá, že by poznamenalo touhy mladých dívek, jakou je ona a její kamarádka Lili, po jediném - mít letní prázdniny vyplněné milostným dobrodružstvím. A hlavně mít ho s kým prožít. Sestra je starší a úspěšnější, rodiče časem chápou a tolerují, proč Renate nemusí už vykonávat práci v poštovním oddělení a čí oblíbenkyní se stala. Ocitá se totiž v blízkosti jednoho z důstojníků všemocného komandanta tábora Kaindla, kapitána Goldappa, samozřejmě šťastně ženatého.

Práce v táboře Margot drsně otevře oči, co se týče podmínek života a likvidace vězňů. Ale přinese jí také, i když v jiné podobě, než by čekala, uspokojení jejích letních tužeb. Do příběhu vstupuje vězeň Dieter, i když zpočátku jen pomyslně, v dopisech.

Život za zdmi koncentráku

Více snad neprozrazujme a nechme čtenáře ponořit se do poutavého čtení. Slibme jen, že jej provede nejen tím, co se odehrávalo za neprostupnými zdmi koncentráku v Sachsenhausenu, ale také dalšími peripetiemi násilí a zvůle pacháného nacisty až do samotného závěru války. Vše prolnuto s životem civilistů, pracujících či žijících ve městě často »s klapkami na očích« či schvalujících fanaticky masovou likvidaci »nepřátel Říše«.

Zajímavá je závěrečná pasáž novely sledující konec války, osvobození i zmar, země zničené válkou a hlavně uvědomění si pro přeživší, jak nelehký život je čeká.

Téma dnes s oblibou podávané nemělo dříve takový ohlas a důležitost. Nicméně radost ze svobody a konce války přináší nakonec možnost shledání těch, které osud – v našem případě autor – svedl dohromady. Dojde naplnění, i když jako tehdy za cenu velkých překážek, osobní statečnosti, odhodlání a důvěry, vyčerpávajících emocí a bolesti.

Smyšlený příběh lásky

Dodejme nakonec, že příběh je smyšlený a není založen na žádných událostech a osobách, jež se staly či žily. Kdo tehdejší poměry zná a studuje, ví, že šťavnatý příběh lásky nepostrádající dramatu díky scenérii koncentráku je až na hraně z hlediska zneužití doby a jejích hrozných, v dějinách nevídaných událostí a utrpení. Takové podpory a z takových pohnutek by se vězni v této kruté době pod rouškou jakékoliv lásky opravdu nedostalo.

Autor James Moloney je sám z daleké Austrálie, jejíž vojáci se v britské armádě v knize účastní osvobození. Přijel do dnešního památníku koncentračního tábora, dnes hojně navštěvovaného vzhledem ke své poloze nedaleko od Berlína, hledat inspiraci tzv. na místo činu. Stalo se dnes módou, že autoři beletrie využívají takové prostředí – nikdy by dopisy z místa zla neměly takovou podobu a běžní civilní Němci zpracovaní propagandou včetně mladých dívek by nebyli schopni lásky, ba jen soucitu k těm z druhé strany. Ale dovolme si tuto poutavou nadsázku – je přeci léto. Pozornost čtenářů a čtenářek k tehdejší době kniha jistě přitáhne.

James Moloney (*1954) se narodil v Sydney a žije se svou rodinou v Brisbane v Austrálii. Během své bohaté třicetileté spisovatelské dráhy napsal již více než 50 knih. Je bývalým učitelem a knihovníkem a nezapře v sobě velké pochopení pro člověka a schopnost vidět svět očima především mladších čtenářů. Jak sám říká: »Rád nahlížím do mysli dnešních adolescentů, abych se spojil s vášněmi, které mají, a pochopil, na čem jim záleží. Výzvou je pak vyjádřit to v příběhu.« Z jeho titulů, nejen pro mladé čtenáře, jmenujme knihy Stříbro, Dotkni se mě, Křížová palba. Důkazem jejich kvality jsou četná ocenění, mezi nimiž jsou i dvě prestižní ceny od Children Book Council of Australia (CBCA – Rada pro dětskou literaturu v Austrálii).

Milena MĚSTECKÁ

FOTO – archiv autorky