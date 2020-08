Příživníci

Ať už se jedná prakticky o cokoliv, byť sebe míň významného, ale je třeba za to lobbovat, vždy se tam objeví a vždy jsou pro mne z nepochopitelného důvodu mediálně až příliš velmi slyšet…

Ano, neziskové organizace. Tedy »neziskovky«, což samo o sobě je podle mne protimluv, obzvláště když přihlédneme k množství dotací, tedy těch vůbec zveřejněných, které se do nich hrnou. Předem chci upozornit, že nelze házet pod tento pojem vše do jednoho pytle. Pod ním se totiž skrývají i různé zájmové spolky či třeba dobrovolní hasiči, a ti si samozřejmě příspěvek na svou činnost zaslouží a klidně bych jim ho i navýšil.

No a nejlépe právě na úkor těch, kteří za naše peníze dostávají pouze mediální prostor, aby nám jako ty nejmoudřejší lehkoživky vysvětlovaly, co si máme myslet. A to ať už jde o politiky, které jsme si zvolili (samozřejmě že určitě špatně, jinak by přeci ty neziskáče nebylo proč platit), tak o zahraniční politiku. Vždyť přece »starat« se o záležitosti jiných zemí by mělo být naší každodenní prioritou, ne? Nájmy, práce, faktury, to je proti tomu něco bezvýznamného… Takže nám to musí někdo vysvětlit – a nejlépe, za naše peníze…

Fascinující je, že v oněch neziskovkách dělají často lidé, jejichž základní kvalifikací je to, že vystudovali třeba genderová studia či cokoliv, co má něco společného s životním prostředím (nebo možná jednou uklidili vysypanou popelnici). Jinými slovy, lidé absolutně odtržení od reality, co o reálný život a běžné starosti prakticky ani nezakopli. Ale nese to slušně, ne že ne. Tak proč si podle toho nepřeformátovat názory…

Nějak si nemůžu pomoct, ale vzpomněl jsem si na větu, která na mne vyskočila na sociálních sítích: Jedním z trestných činů za socialismu bylo »příživnictví«. Dnes tento způsob »obživy« nazýváme »nezisková organizace«.

Tomáš CINKA