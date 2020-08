Všeho moc škodí

Koronavirus náš život často hodně ovlivňuje. Opatrnost je jistě namístě, vláda v dohodě s hygieniky rozšířila od září pokyny pro nošení roušek. Nejvíce práce s tím budou mít učitelé především malých žáků. Někteří ředitelé škol zvažují, že prvňáčky nebudou rodiče moci doprovodit. Nařízení o ochraně rouškami zajisté ano, ale poslat malého človíčka poprvé do školy bez opory rodiče či jiného dospělého může být podle psychologů pro dítě hodně traumatizující. Je nutné zacházet k tak tvrdým krokům? Myslím, že rozhodně ne.

Rodiče svého prvňáčka doprovodí rádi a neopomenou na výbavu rouškami. Doufám, že těm malým školákům COVID-19 nezkazí jejich slavnostní den a ve svých rodičích najdou potřebnou oporu a jistotu. Všichni si přejeme, aby školu měli rádi od prvního dne. Koneckonců i každý z nás rád vzpomíná na první den ve škole. Bylo by neodpustitelné, aby se děti bály, že budou muset zanechat rodiče před školou. Některé méně odvážné ratolesti by možná do školy ani vstoupit nechtěly. Snad převáží zdravý rozum.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo