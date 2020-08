Nařízení vlády jsou opravdu diskutabilní

Všichni chápeme, že COVID-19 je nebezpečím pro naše životy. Zvláště, potká-li člověka k této epidemii některá z dalších nemocí. Přesto ale nová opatření kolem nošení roušek jsou pro mnohé z nás nepochopitelná. Dodržování hygieny zajisté ano. Co však bude problematické, je naučit těmto opatřením např. žáky prvních a nižších tříd základních škol. Mezi lidmi se také hodně diskutuje o zpřísnění pravidel při začátku školního roku pro prvňáčky. Někteří ředitelé totiž zvažují, že rodiče či jiní příbuzní, nebudou moci s prvňáčky do prostor první třídy.

Lékaři i psychologové mají za to, že pokud rodiče budou mít roušku, není důvod je na tento slavnostní den do třídy nevpustit. Konec konců, těmto novým opatřením se podivuje i premiér Babiš. Možná by bylo dobré, aby vládní představitelé vše nejdříve mezi sebou prokonzultovali, než svá rozhodnutí sdělí široké veřejnosti.

Pandemie koronaviru zřejmě tak rychle z našich životů nevymizí. Je však nepředstavitelné, že o nás bude tento virus rozhodovat v každodenním běhu života. Lidé považují tato opatření za velmi tvrdá. Způsobují také polarizaci společnosti. Na jedné straně stát říká, jak jsou okresy bezpečné, a chce, aby nás takto vnímalo i zahraničí, na druhou stranu pak ministr zdravotnictví nařídí plošné opatření nošení roušek. Když k tomu přičteme ještě diskuse odborníků, kteří mají také velmi rozdílné názory, tak lidé vlastně nevědí, na čem jsou a co mohou na podzim čekat.

Bohaté internetové diskuse se dnes přesouvají i na ulici a lidé tak začínají mít strach, který by je mohl ovládnout. Všichni litují především školáky a hodně odsuzují nápad, že za nenošení roušek, pokud třeba zapomenou, budou děti trestány. A tak se všichni zamysleme nad tím, že není možné, aby se z pandemie COVID-19 stávalo politikum.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM Blansko