Byznys s pohnutou dobou

V poslední době se v českém prostředí objevil velice nebezpečný jev. Jedná se o nárůst projevů fašismu a nacismu ve formě vydávání knih, které by měly být dle mého názoru zakázány. Ať už jde o Mein Kampf od Adolfa Hitlera (chápu, že jeho překlad může být použit v rámci studia historie), ale jeho klasické vydání je jen byznys a oživení ducha nacionálního socialismu. Stejně je tomu i v případě knihy Jedovatá houba, která rovněž nedávno vyšla v českém překladu a ve 30. a 40. letech minulého století to byla povinná četba pro děti ve třetí říši. Kniha je silně antisemitská a vštěpuje dětem rasovou politiku. Nedávno hladiny vod rozbouřilo vydání nástěnného kalendáře nazvaného Osobnosti třetí říše. Jedná se opět o klasický projev současného kapitalistického trhu, který chce zpeněžit vše, na co přijde. Společnost se přesunula do fáze, že vše je na prodej a je jedno, zda nějaká kniha v minulosti způsobila nezměrné lidské utrpení. Používá se »nesmyslný« argument, že kniha přeci nemůže za to, co se dělo poté. Za to mohou přeci lidé. Jenže myšlenky ve výše uvedených knihách už od počátku podněcují k určitému typu nenávisti. A nástěnný kalendář s pohlaváry třetí říše (záměrně nazvanými slovem osobnosti) není určen jen pro sběratele, jak by někdo mohl tvrdit, ale jde jen o to, jak utržit zisk na lidech, kteří způsobili smrt milionů lidí. Jak odporné, co vše dokáže dnešní systém zpeněžit.

Zmiňovaný kalendář vydalo kdysi prestižní nakladatelství Naše vojsko, které je dnes jen temným stínem své bývalé slávy. Netuším, co tím chtělo toto kdysi prestižní nakladatelství říci, ale dle mého názoru se jedná o zvrácenost – ostatně po značném mediálním humbuku kolem onoho kalendáře zasáhla i policie. Prodávat totiž kalendář s největšími zločinci 20. století, to už je hodně za hranou morálky. Ta se ale bohužel v současném kapitalismu, kde je vše na prodej, nenosí. Hlavní je, když z dané věci plyne zisk. Ne nadarmo se říká, že kapitalismus je schopen si sám sobě prodat provaz, na kterém bude oběšen. Tady to vidíme v praxi - vydá se kalendář s »osobnostmi Třetí říše«. Tedy lidmi, kteří přímo zapříčinili vznik druhé světové války, zločiny proti lidskosti, holocaust a miliony mrtvých. Kdyby se kalendář jmenoval »kalendář zločinců třetí říše« nebo tak nějak, kde by bylo zdůrazněno, že se jednalo o zločince (i když v době existence třetí říše to skutečně byly osobnosti, ale v roce 1945 byli odsouzeni, stejně jako jejich nacismus a třetí říše), tak bych to v uvozovkách ještě chápal, ale i tak je to silně přes čáru. Jenže takhle to vypadá jako relativizování temné doby lidstva, snaha o její zlehčování a ukázání na to, že vlastně ony osobnosti nebyly až tak kruté, když například Josef Mengele (anděl smrti z Osvětimi) byl takový hodný »strýček«, když měl rád Mozarta a jiné opery. V tomto případě se relativizují zločiny proti lidskosti. Tohle je velice nebezpečné, protože to nakonec může dospět k tomu, že (nejen) v Praze vznikne kupříkladu nějaký pomník »padlým vojákům třetí říše na východní frontě, protože to vlastně byli bojovníci proti bolševismu a komunismu«.

Je to stejné jako v případě vydání antisemitské knihy pro děti: Jedovatá houba. Všechny tyto snahy o relativizaci a zlehčování období »třetí říše« a druhé světové války tvrdě odmítám! Vydáním shora uvedeného kalendáře (a nejen jeho) to vypadá, jako kdyby druhou světovou válku vyhrála právě třetí říše. Naštěstí tomu tak ale nebylo a buďme za to rádi.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora