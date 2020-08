Krajské referendum bude, ale…

A je to tady! Ptáte se co? Příslib vyhlášení krajského referenda, díky němuž by mělo být rozhodnuto o stavbě nové nemocnice ve Zlíně. Mnozí by zajásali a řekli »príma«, to jsme přeci chtěli. Ale co se za tímto krokem opravdu skrývá...?

Pravda je, že od počátku vzniku investičního záměru na výstavbu nové Baťovy nemocnice, který předložil nečekaně hejtman Čunek, doprovázejí tento záměr boje na kordy mezi koalicí a opozicí.

Kraj se nechová jako řádný hospodář. A jestli je pandemie, či nikoliv, to opravdu nikdo neřeší. Další zajímavá skutečnost je ta, že stavbu posvětil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je veřejným tajemstvím, že onen předseda je spjat s korupčním podsvětím. Policie jej má v hledáčku delší dobu.

Proč setkání těchto dvou figurek. Že by pouhopouhé kamarádství? To by nenapadlo nikoho. Manipulace a zvýhodnění při výběru řešitele stavby nové nemocnice tomu jen nasvědčuje.

Zákulisní hry, které od počátku volebního období doprovází hejtmanství ve Zlínském kraji, dávají jasně znát, o co tady jde. Toky financí a možnost manipulace s nimi, to je to, oč tu jde. A tak se díky přeběhlíkům z jiných stran prosadil záměr, který je velmi kontroverzní již od samého počátku.

Proč tedy najednou po čtyřech letech vládnutí tento ústupek v podobě referenda? Že by obrácení Ferdyše Pištory, anebo zase jen manipulace lidmi před volbami? Každopádně upadající popularita hejtmana jej vede ke krokům, které mohl udělat již dávno. Již v době, kdy s myšlenkou nemocnice vůbec přišel.

Není to jen strach o voličskou základnu KDU-ČSL, ale hlavně o možnost dostat se machinacemi k penězům, které budou jistě nemalé.

Je tedy více než jasné, že finance musí být pod veřejnou kontrolou, a to ne jen ve Zlínském kraji, ale v celé zemi. Zlínský kraj je zářným příkladem toho, jak se to dělat nemá.

A tak memento dnešní doby je jasné. Uhlídat si veřejné peníze, starat se o to, kam směrují a co z nich bude financováno.

A pokud toho chceme dosáhnout, je potřeba jít k volbám a říct jasně, co chceme a koho chceme.

Vychcánků má tato země více než dost. Není třeba čas na změnu, milí občané – voliči?

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)