Výstava o Juliu Fučíkovi v Národním památníku

V Národním památníku na Vítkově v Praze, který je jedním z pracovišť Národního muzea, byla dnes zahájena pro veřejnost výstava nazvaná ReporTvář Julia Fučíka. Připravily ji Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů jako výstup jejich společného projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století.

V předvečer otevření výstavy se konala její vernisáž a komentovaná prohlídka pro novináře, jíž se zúčastnila zpravodajka našeho listu. Výstava instalovaná na tak významném místě je jistým průlomem do dosavadní praxe zamlčování či bagatelizace komunistického odboje a jeho představitelů. Po 31 letech od společenského převratu je to poprvé, co se »první muzeum« České republiky zabývá na samostatné výstavě osobností komunistického novináře a bojovníka proti fašismu Julia Fučíka (1903-1943) a jeho dílem, ačkoli autoři výstavy se na něho nedívají jako na národního hrdinu, jak jej spontánně vnímají antifašisté na celém světě, nýbrž jako na představitele meziválečné avantgardy, spisovatele, literárního kritika, novináře, který se po druhé světové válce stal i objektem propagandy.

Záměrem tvůrců výstavy bylo »přiblížit okolnosti vzniku i proměny fučíkovského kultu«, jak je uvedeno v tiskové zprávě muzea, a nabídnout návštěvníkům »nezatížené kritické čtení Reportáže, psané na oprátce i možnost nahlédnout na fenomén hrdinství«. Ostatně název výstavy odkazuje právě na tyto dvě linie – Reportáž a vizuální prezentaci Fučíka na veřejnosti.

Velký autor velkého díla

Stěžejní dílo, kterým se Fučík proslavil, Reportáž, psaná na oprátce je na výstavě k vidění v podobě několika vězeňských motáků psaných tužkou na odřezcích toaletního papíru, také ve strojopisných přepisech, v nichž byly po válce realizovány cenzurní zásahy. Ve stejné vitríně je připojen posudek kriminalistického ústavu z 90. let, který dokládá, že se jedná o Fučíkovu práci, autentické dílo psané jeho rukou, čímž se rozbíjí lež šířící se od 90. let, že se mělo jednat o falzum.

Na Fučíkovu autorskou zkratku na úvodní stránce Reportáže a na její rozvržení do velkého literárního díla poukázal archivář z Archivu Národního muzea Libor Jůn. »Aniž by Fučík tušil, jak to dopadne, jestli se motáky zachovají či nikoli, měl nedostatek papíru, který byl do cely tajně dopravován..., tak se zachoval jako velký autor velkého literárního díla, protože Reportáž má úvodní list s titulem a autorem. Je to zajímavý vhled do psychologie osoby, která je vystavena do nějaké extrémní situace, a přesto se chová dle nějakého vzorce, který je adekvátní postavení literáta.«

Výstava seznamuje s desítkami vydání Reportáže u nás i v zahraničí, byla přeložena do více než 70 jazyků. Je doplněna multimediálními prostředky, vhodnými nejen pro školní mládež, kde je možné například zmapovat místa paměti věnovaná Fučíkovi na území Československa i v zahraničí a osudy těchto míst po roce 1989 (tedy i likvidace pamětních desek apod.). Ostatně již úvod výstavy dokládá na velkoplošných fotografiích polistopadový přesun sochy Fučíka v nadživotní velikosti od bran pražského Výstaviště do depozitáře a pak, zásluhou Společnosti Julia Fučíka a dalších složek, na Olšanské hřbitovy v Praze. Jsou také k dispozici video- a zvukové nahrávky související s Fučíkem, například vzpomínka Jana Wericha.

Švabinského Fučík

Součástí jsou také umělecká díla inspirovaná Fučíkovou osobností, několik soch a obrazů, mj. také legendární Fučíkův portrét od národního umělce Maxe Švabinského zapůjčený z Národní galerie.

Bývalé Muzeum dělnického hnutí (MDH), spravující i fond manželů Gusty a Julia Fučíkových, je nyní součástí sbírek Národního muzea. MDH vzniklo transformací bývalého Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina.

Výstava ReporTvář Julia Fučíka je k vidění v Národním památníku na Vítkově do 31. října 2020. Více na www.nm.cz.

(mh)

Pohled do výstavních prostor Národního památníku na Vítkově, kde byla zahájena výstava ReporTvář Julia Fučíka.

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ