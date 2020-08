FOTO - Pixabay

Vláda hazarduje s důvěrou občanů

Vláda neustálými změnami protikoronavirových pravidel ukazuje svoji nekompetentnost, způsobuje chaos a vyvolává nedůvěru lidí v přijatá opatření. Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková se tímto vyjádřením připojila k zástupu kritiků neustálých změn v nošení roušek.

Pravidla ohledně roušek se v tomto týdnu měnila hned třikrát. To podle opozice, ale také profesních organizací způsobuje paniku a chaos. »Vláda tím, že v podstatě každý den mění svoje nařízení, ukazuje svoji nekompetentnost, způsobuje chaos a vyvolává nedůvěru lidí v přijatá opatření,« řekla našemu listu Marková. Tím, že si jednotlivá opatření odporují, může podle ní dojít k tomu, že lidé jim přestanou důvěřovat úplně a nebudou na ně reagovat ani v případě, že to bude nutné z důvodu možnosti ohrožení veřejného zdraví. »Je to podobné, jako když si někdo dělá legraci a volá o pomoc, že se topí, udělá to dvakrát, třikrát a po čtvrté, když to opravdu potřebuje, tak už mu nikdo nepomůže. Takže to považuju za velký hazard s důvěrou občanů,« dodala Marková.

V podobném duchu se vyjadřovali také zástupci opozičních stran. Šéf ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že by si premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) měli konečně přestat dělat z lidí blázny. »Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí. Je to jako v Pyšné princezně - 'odvolávám, co jsem odvolal', ale to byla pohádka. Toto je ale realita a vážná věc,« uvedl Fiala.

Chaos, cirkus, panika, blamáž…

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vláda vyvolává v zemi chaos. Kabinet nedělá rozhodnutí na základě názoru expertů či v zájmu občanů. »Ale podle zcela náhodných hodů kostkou a PR líbivosti,« uvedl.

Místopředseda STAN Petr Gazdík situaci označil za cirkus. »Do 1. září zbývá ještě deset dní, tedy dost času na to, aby opatření vláda ještě několikrát změnila. Tímto neuvěřitelným chaosem nejenže demonstruje svoji absolutní nekompetenci, ale i riskuje důvěru lidí v přijímaná opatření,« uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Stejně jako Marková si myslí, že může dojít k tomu, že lidé nakonec i opatření, která by smysl měla, nebudou chtít dodržovat.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury jde o blamáž, jejímž výsledkem by mělo být přijetí odpovědnosti konkrétních vládních představitelů.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václava Stárka by vláda měla v případě zavádění nových protikoronavirových opatření dávat veřejnosti vědět až konečná rozhodnutí. Prohlášení o zamýšlených krocích způsobují paniku.

Podle zástupců školských asociací je zrušení roušek ve školách pozitivní, rychlou změnu opatření však označili za chaotickou.

Povinnost nošení roušek ve školách od nového školního roku oznámil ministr Vojtěch v pondělí. Ve středu vydal mimořádné opatření, ve kterém to upřesnil. Povinnost se neměla vztahovat na speciální a mateřské školy. V ostatních měla platit ve společných prostorech. Ve čtvrtek ministr oznámil, že se roušky ve školách budou vázat na druhý, oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu.

Vojtěch má stále místo ve vládě

Komunikace s veřejností o rouškách není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ideální. O pravidlech pro zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru rozhodují odborníci, vláda ale vnímá reakce lidí a nechce dopady do ekonomiky, řekl v České televizi (ČT). Nejasnou komunikaci přiřkl ministrovi zdravotnictví. Odpovědi na otázku, zda má ministr jeho důvěru, se ve čtvrtek premiér vyhnul. »Pan ministr má samozřejmě velice těžkou roli,« řekl. Nicméně včera Babiš novinářům řekl, že Vojtěch má stále místo ve vládě.

»Pan Babiš používá ministra zdravotnictví jako fackovacího panáka. Je otázka, jestli to je dopředu domluvený předvolební tah, anebo to skutečně je proto, že pan ministr je zoufale nekompetentní. Obojí je pro občany ČR špatně,« reagovala Marková.

Vojtěcha podle premiéra uvedly v omyl jeho tři odborné týmy - klinický, laboratorní a epidemiologický, které mají na pravidla pro roušky rozdílné názory. Podle serveru Seznam Zprávy se kvůli rychlým změnám při vytváření pravidel pro nošení roušek mění struktura jejich fungování. Všechny tři pracovní skupiny, které situaci kolem koronaviru řešily, budou začleněny do Integrovaného centrálního řídicího týmu chytré karantény, který bude řídit hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ministr Vojtěch se už také nebude přímo podílet na přípravě opatření, ale pouze podepisovat hotové dokumenty.

Podle posledního rozhodnutí roušky lidé budou muset mít v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a u říjnových krajských a senátních voleb.

(jad)