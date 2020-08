Jaká budoucnost čeká Škodu Auto?

Nový předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer se sešel s předsedou podnikové rady, odborovým předákem Jaroslavem Povšíkem. Ocenil práci odborů, jde podle něj o systém, který funguje mimořádně dobře, uvedl týdeník Škodovácký odborář.

Schäfer s Povšíkem probírali mimo jiné právě systém zastupování zaměstnanců odbory. Schäfer uvedl, že komunikace s odbory bude pro něj prioritou. »Komunikace mezi partnery je důležitá vždy. Podle toho jsem se choval v celém svém profesním životě, tedy pravidelná diskuse a výměna názorů, občas se musíme i trochu pohádat. Ale na závěr se počítá vždy společný cíl a výsledek,« řekl Schäfer.

Zaměstnanec je podle něho vždy ústředním bodem. »Snad o mně něco vypovídá, že v mé minulé pozici jsem byl nazýván předsedou pro lidi. Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Škoda Auto,« uvedl nový šéf.

»S okamžitou platností patřím do týmu Škoda. Nemám žádný jiný úkol, než vést tento podnik k maximálnímu úspěchu. Nejsem člověk, který by přišel jen s tím, že za pár let bude spěchat někam dál. Naopak chci vést firmu k prosperitě,« řekl Schäfer.

Čí zájmy jsou v pozadí?

Nebude to mít jednoduché. »Připravenost nové Octavie A8 je v žalostném stavu, stěžují si škodováci a vyjadřují obavy o budoucnost. Ve svém odborovém časopise Škodovácký odborář i na veřejnosti. A mají pravdu,« sdělil Haló novinám Josef Dovolil (KSČM), zastupitel Středočeského kraje a kandidát do krajského zastupitelstva. »Problémy technické, zejména se softwarem a hardwarem vozů, doplňují navíc i neřešené problémy personální. Těžkosti provází také elektromobil Enyaq. Vývoj nových vozů může být složitý a může přinést problémy. To bych chápal. V podmínkách pandemie může být problém i se subdodavateli, to bych chápal také. Ale když si spojíte avizované problémy klíčového útvaru s medializovanou snahou nového vedení koncernu udělat ze Škodovky výrobnu levných modelů nebo dokonce jen montovnu, může být v pozadí třeba hledání důvodů pro tuto změnu. V zájmu naší země, kraje, ale i zaměstnanců není ale vzdát se tohoto rodinného stříbra, i my za něj rozhodně budeme bojovat,« slíbil Dovolil.

Problémy se softwarem

Zaměstnanci jsou prý nervózní a naštvaní, u jednoho vozu se podle Škodováckého odboráře chybová paměť mazala třeba i 3,5 hodiny. »Nikdy jsme se na hale s tímto nesetkali a je to tady pro lidi psychicky velmi ubíjející s nejistotou, co bude dál,« uvedl Škodovácký odborář.

Problémy podle zaměstnanců nejsou jen s novou octavií, ale také s připravovaným čistě elektrickým SUV Enyaq. »Nový elektromobil Enyaq například ani teď, v nulté sérii, není schopen pokračovat z montážní linky v přímém toku, ale musí se odstavit a až průměrně po třech hodinách věnování se problematice softwaru může pokračovat v toku na další funkční zkoušky,« píše týdeník.

Škoda Auto v polovině května přerušila dodávky nové octavie kvůli problémům se softwarem přenášejícím data asistenta tísňového volání eCall. Dodávky opět obnovila v červnu.

Odbory tlačí na mzdy

Odbory letos s firmou vyjednaly růst mezd o 5,7 procenta, od 1. dubna 2021 se zvýší o další 2000 korun. Nová kolektivní smlouva bude platit dva roky, tedy do 31. března 2021. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2018 ve společnosti 51 275 Kč. Zaměstnanci letos obdrželi také rekordní jednorázový bonus 80 000 korun. Odboráři označili dohodnutý růst mezd za nejvyšší od začlenění firmy do koncernu Volkswagen.

(ng)