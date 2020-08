FOTO - Pixabay

Průlomový zákon je zde

Vláda schválila nový, dlouho očekávaný stavební zákon, který má zjednodušit výstavbu v ČR. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) schválení označila za velký krok pro budoucnost země. KSČM zákon vítá, pravicová opozice naopak kritizuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od nové normy mimo jiné slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok. Hlavními principy jsou podle Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda schválení zákona přivítal. »Každé zkrácení stavebního řízení je ku prospěchu. Je nutné především vzít blokační a obstrukční možnosti všemožným zeleným aktivistům. Přesně tak jako v Německu, kde mají možnost se vyjádřit v územním řízení, ale ve stavebním už nikoli. Pokud aspoň těmto obstrukcím zákon zabrání, musíme ho přivítat. Tím nevylučuji, že má nějaké chyby. Příští Sněmovna může jeho fungování dejme tomu po roce zhodnotit a připravit novelku, která vychytá mouchy. Ale nyní je nutné už s věcmi konečně pohnout,« řekl Haló novinám Pavel Hojda.

Opoziční strany včera vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stavební zákon z jednání vlády stáhl. Považují ho za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí.

»Stavební zákon je příliš vážná věc na to, aby se z něj dělalo politikum a někdo se na něm zviditelňoval. Nový stavební zákon obnáší tisíce hodin práce úředníků, těch nejlepších právníků a desítek dalších odborníků. Ti nejlepší experti v Legislativní radě vlády věnovali zákonu desítky hodin času, vydali řadu doporučení, které jsme do zákona dopracovali, a jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici,« reagovala na výtky opozice Dostálová.

Stavební zákon podle ní představuje tak jako každý zákon kompromis, u kterého nikdo nebývá beze zbytku spokojený. »Obzvláště ve stavebním právu se střetávají desítky zájmů, které jdou často proti sobě, důležité je proto nedívat se na zákon jen skrze své dílčí zájmy, ale vidět ho jako celek. Jako příležitost, která nás na poli povolování staveb může vytáhnout zpět do Evropy ze společnosti afrických států,« uvedla dále Dostálová.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) při příchodu na zasedání vlády řekl, že MMR z jeho pohledu řadu připomínek k předpisu vypořádalo. »Stále zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat,« uvedl. Předpis podle něj jde správným směrem. »Nemá cenu trávit další měsíce akademickou debatou, pojďme to poslat dál a v případě zákonodárného procesu se ten zákon dá ještě upravit,« dodal. MMR je podle Hamáčka připravené úpravy zapracovat prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu.

Hospodářská komora (HK) vyzvala vládu i opozici, aby ve Sněmovně zřídily skupinu, která se bude novým stavebním zákonem zabývat. S řadou ustanovení sice nesouhlasí, přesto chce, aby jednotlivé strany našly kompromis, který umožní zrychlit a zkvalitnit stavební řízení v zemi. Komora původně pomáhala s přípravou zákona ministerstvu pro místní rozvoj, v červnu ho však podrobila kritice. »Nynější varianta má mnoho výrazných změn, kvůli kterým by lidé a firmy museli další roky strpět pomalé povolání staveb. Pokud se ale politici nebudou snažit najít řešení, pak hrozí, že současný žalostný stav bude po další roky přetrvávat,« uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Komora je podle něj připravena poskytnout pro případnou odbornou skupinu ve Sněmovně své odborné kapacity.

Podle analytiků, které oslovila ČTK, nový stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita. Podle některých budou mít někteří účastníci řízení stále až příliš silné slovo.

(ste)