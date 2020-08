Zloděj zase chytá zloděje

Redakční sloupek

Tzv. americký prezident Donald Trump podle očekávání v projevu k demokratickému nominačnímu sjezdu ostře napadl svého vyzyvatele v boji o Bílý dům Joe Bidena. Ale ten způsob… Našinec si myslí, že Trump už ze svých nevymáchaných úst musel vypustit všechna nejhorší možná slova, resp. větné konstrukce, ale chyba lávky…

Tenhle zbohatlický rádoby showman, který si teď už nejen podle autora tohoto sloupku, ale rovněž podle exprezidenta Baracka Obamy, plete úřad prezidenta USA jen s další svou (reality)show, označil demokraty za šílence a blázny, kteří zavedou v zemi chaos. Použil tedy přesně ta označení, která se nejlépe hodí právě na něj samotného. Dokazuje to v nejvyšším úřadě každým dnem už víc než 3,5 roku!

Demokraté prý v případě Bidenova vítězství zničí ekonomiku, rozpustí policii a přivedou zemi k anarchii, uvedl přesně Trump ve svém čtvrtečním projevu. Američany varoval, že se Biden, pokud bude zvolen prezidentem, stane jejich noční můrou. Tedy zase přesně tím, kým/čím se stal už v minulé předvolební kampani právě on sám!

Členové Demokratické strany jsou podle Trumpa »zcela pomatení« (zjevně se při psaní těchto slov musel dívat do zrcadla) a chystají se razantně zvýšit daně (no a co?)… V nynějších volbách prý půjde o přežití národa. Ano, tady souhlas, to teda půjde. Protože už 3,5 roku devalvuje národ, ke kterému (kdoví proč) dlouhodobě zasněně vzhlíží většina lidí napříč planetou, právě on sám. Většina je díky němu fuč!

Na druhou stranu, koho ty kydy ještě překvapují, že?! Že Trump lže a nemá žádné zásady, řekla během let 2018 a 2019 už i jeho starší sestra a bývalá federální soudkyně Maryanne Trumpová Barryová. Vyplývá to z nahrávek, které potají pořídila její neteř Mary Trumpová, jež nedávno vydala o prezidentovi kritickou knihu. Výňatky z rozhovorů v neděli zveřejnil list The Washington Post (WP).

Prezidentova sestra kritizovala hlavně Trumpovu migrační politiku z roku 2018, která vedla k rozdělení dětí a rodin na hranicích a jejich umisťování do zadržovacích středisek. »Záleží mu jen na uspokojení své voličské základny,« říká na nahrávkách Trumpová Barryová. »Nemá žádné zásady, žádné. A jeho základna? … Když jsi nábožensky založený, chceš lidem pomáhat, ne tohle,« kritizovala trefně také Trumpovy voliče.

Trumpová Barryová (83) byla v šoku z toho, jakým způsobem její bratr vede zemi, píše WP. »Jeho zatracený tweet a lži…,« stěžovala si své neteři. »Je to jeho přetvářka. Přetvářka a jeho krutost. Donald je krutý,« uzavřela šokovaná sestra. A kdo asi bratra zná lépe než ona?

Roman JANOUCH