Malý škůdce s velkým záběrem

Kladno, Lounsko, Litoměřicko i další oblasti se staly oblíbené pro hraboše. Když se podíváte na některá pole, máte pocit, že jsou po úspěšné sklizni. Omyl, to jen zažila invazi hrabošů. Co bylo zelené, jim padlo za oběť. Teď nastal obrat, hraboši se přestěhovali k lidským obydlím a do zahrádek. Zahrádkáři přicházejí o úrodu. Bohužel jim chutná mrkev, květák i další úroda. Zbavit se hrabošů je prakticky nemožné. Když sečteme škody na polích a dnes i na zahradách, dosahují astronomické výše. Nikomu se nechce pěstovat potravu pro hraboše. Lidé se obracejí čím dál víc na ministerstvo zemědělství. Argumentují výší škod a žádají pomoc. Požadavek je to rozhodně legitimní a má moji podporu.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 – Kladno