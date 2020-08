Nekončící problémy kolem koronaviru

Po mnoha různých vyjádřeních a nařízeních, která se následně brala zpět, odchází ze skupiny ministra zdravotnictví epidemiolog Rastislav Maďar. Tak se tedy našel viník. Je otázkou, zda je adekvátní, aby se ministr Vojtěch nechal uvádět v časté omyly. Polemická otázka zní, zda by neměl přece jen být ministr zdravotnictví skutečný odborník. Abychom se nenudili, máme zde další problém. Kam s dětmi? Vedoucí různých kroužků nebo sportovních oddílů řeší problém, se kterým nikdo nepočítal. Tyto aktivity s dětmi se konaly také v budovách škol. Dnes někteří ředitelé z obavy před nemocí COVID-19 nechtějí kroužky ani sportovní aktivity do svých prostor budov pouštět.

Pro sporty, které ke své činnosti potřebují tělocvičnu, tak vzniká neřešitelný problém. Zvláště míčové sporty nebudou mít kde realizovat svoji aktivitu, ale platí to i pro další. Na pronájem sportovních hal pro změnu nebudou mít finance. Co je tedy čeká? Pozvolný zánik? A co čeká děti, které se těšily na pokračování kroužků, a pro rodiče to byla vítaná aktivita, aby děti bezcílně nebloumaly po ulicích. Argumenty, že tělocvičny a další prostory jsou plně vytíženy v řadě případů, zvláště tam, kde si lidé vidí tak říkajíc do talíře, neobstojí. Opět se dostáváme k tomu, že COVID-19 nám mění životy a začíná podzim s poněkud nejistou perspektivou. I na tyto otázky by měla umět vláda odpovědět a to jednoznačně. Podléhání koronavirové hrůze může velmi negativně ovlivnit naše životy.

Možná by bylo dobré, aby se ODS místo negování příspěvku pro důchodce starala i o běžný život občanů ve svém okolí. Když si totiž šestitisícový příspěvek podělíme počtem měsíců v roce, výsledkem je 500 Kč na měsíc. A to při dnešních cenových relacích není vůbec nadměrná částka. Tudíž ji seniorům rozhodně přejme.

Emil PERNICA, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM Blansko