Mzdy učitelů rostou, žáků bude ale ubývat

Růst mezd učitelů mateřských a základních škol zlepšil zejména v posledním roce poměr jejich výdělku ke mzdám všech zaměstnanců v České republice.

Podle mediánu hrubé měsíční mzdy brali loni učitelé v mateřských školách 107 procent výdělku všech zaměstnanců, učitelé v základních školách 130 procent. Vzhledem k mediánu mezd stejně vzdělaných lidí ale stále berou méně, vyplývá z vyjádření pracovnic Českého statistického úřadu.

Medián je střední hodnota mezd, polovina zaměstnanců má mzdu nad mediánem a polovina pod ním. Medián je vždy nižší než průměrná mzda. Medián mezd učitelů mateřských škol v poměru ke všem zaměstnancům se od roku 2012 držel kolem sta procent, u učitelů základních škol kolem 120 procent. Výrazně se procentní poměr zvýšil hlavně mezi rokem 2018 a loňskem. Srovnání pro učitele středních škol na tiskové konferenci nezaznělo, bude ale podobné jako pro učitele základních škol, protože mediány jejich mezd se příliš neliší.

Hůře pro učitele vyznívá srovnání se zaměstnanci s obdobným vzděláním. Medián učitelů mateřských škol tak dosahuje 79 procent mediánu zaměstnanců s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, i když se za posledních osm let zvýšil o šest procentních bodů. Pro učitele základních škol byl medián mezd loni na 91 procentech mediánu zaměstnanců s magisterským nebo doktorským vzděláním, v roce 2012 to bylo 80 procent.

Nejhůř jsou na tom v Praze

Ve srovnání krajů je poměr k mediánu mezd ostatních stejně vzdělaných zaměstnanců nejnižší pro učitele základních škol v Praze, zhruba 85 procent. V Praze jsou obecně všechny mzdy vyšší než ve zbytku země, upozornila vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská. Naproti tomu v Olomouckém kraji brali učitelé základních škol, měřeno mediánem, téměř stejně, jako jiní zaměstnanci se stejným vzděláním.

Růst mezd učitelů se zrychlil obzvláště v posledních dvou letech, uvedla Chodounská. Od roku 2016 tak medián hrubých měsíčních mezd učitelů mateřských škol stoupl téměř o 9000 korun na loňských 33 567 Kč, učitelům základních a středních škol se zvýšil o 11 000 na asi 41 000 korun loni. Všem zaměstnancům s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním ve stejné době medián mezd vzrostl o 9000 korun na zhruba 42 700 Kč. Průměrná mzda v celé ČR za rok 2019 činila 34 125 Kč.

Silné ročníky na druhý stupeň

Podle ČSÚ se pak za posledních deset let počet žáků v základních školách v důsledku demografického vývoje zvýšil o pětinu. V uplynulém školním roce jich ve školách bylo přibližně 953 000. Silné ročníky nyní míří na druhý stupeň základních škol, kde za posledních pět let vzrostl počet žáků o zhruba 65 000. Nárůst počtu dětí na prvním stupni se už zastavil a lze očekávat, že za několik let začne ubývat i žáků na druhém stupni.

Přestože počet prvňáků třetí rok za sebou klesá, počet žáků základních škol od roku 2010/2011 plynule roste. V loňském roce je navštěvovalo o 99 000 dětí víc než před pěti lety. Do prvních tříd nastoupilo loni podle dat ministerstva školství kolem 107 000 prvňáčků, před pěti lety to bylo 117 000 dětí. Silnější ročníky se postupně posouvají na druhý stupeň.

»Za pár let pravděpodobně můžeme očekávat, že skončí nárůst počtu žáků i na druhém stupni základních škol, a ředitelům tak možná skončí dlouhé období starostí s neustálým navyšováním kapacity,« uvedla Chodounská. Podle ní souvisí současný nárůst počtu dětí ve školách s porodním boomem mezi lety 2002 a 2008. Dodala, že od roku 2011 se počet narozených opět snižuje, což se už o tři roky později projevilo v úbytku dětí nastupujících do školek. Postupně podle ní lze očekávat, že silné ročníky budou přecházet do středních a později vysokých škol.

Podle odhadů ministerstva školství by do základních a středních škol mělo od 1. září nastoupit kolem 1,4 milionu dětí, což bude zhruba o 18 200 víc než loni. Prvňáčků usedne do lavic zřejmě kolem 107 800.

(cik)