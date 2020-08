Zrušit policii? Některé nápady jsou za hranou chápání

Zelená mládež na Západě (a někdy i u nás) mě dokáže pořádně překvapit. Mladí zelení v Německu navrhují, aby došlo k odzbrojení německé policie, které by mělo vést k jejímu postupnému zrušení a nahrazení sociálními pracovníky. Idea je tedy taková, že by zelená mládež chtěla postupně eliminovat policii jako prostředek k řešení konfliktů a nahradit ji prevencí a spoluprací.

Víte, mně to zní vlastně hrozně hezky. Je to takové plné ideálů o lepším světě, v němž bychom tak nějak chtěli žít všichni. I mně by se moc líbilo, kdybychom vlastně policii vůbec nepotřebovali, protože by nebyly zločiny, které by bylo potřeba řešit. Vše by se vždy domluvilo mezi lidmi, a pokud by tedy došlo k nějakému nepříjemnému nedorozumění, tak by přispěchal empatický sociální pracovník a pomohl by nám dojít ke kompromisu. A vše by bylo v pořádku.

Na tomto konkrétním případu je skvěle vidět, jak může být politická naivita reálně nebezpečná pro společnost. Nejde totiž dělat reálnou politickou praxi na základě vysněného stavu, který naprosto neodpovídá objektivním podmínkám. Pokud se nezačnou nápady a vize formovat na základě toho, co společnost potřebuje a co ji reálně trápí, pak začneme páchat reálné zlo, i když si celou dobu myslíme, že přece děláme neoddiskutovatelné dobro.

Ale zpět k Německu. To se momentálně nachází ve velmi nelehké kulturní a sociální situaci. Socioekonomické rozdíly mezi východní a západní částí země jsou stále jasně zřetelné a k tomu se přidávají boje národnostních menšin, které si s sebou nesou staré křivdy svých regionů. To jsme nedávno mohli pozorovat v pouličních bojích tureckých a kurdských nacionalistů v německých městech.

Volat v takové situaci po zrušení policie neznamená nic jiného, než vystavit obyčejné lidi nebezpečí a nejistotě. Kdyby si mladí zelení uvědomili, že pro to, abychom nepotřebovali policii, musíme nejdříve mít sociálně a kulturně stabilní stát – stejně jako pro to, aby neexistovaly hranice, musíme mít svět bez válek a masové migrace. Kdyby nezačínali z opačné strany, možná by jejich nápady vypadaly úplně jinak. Pokud jim tato zákonitost brzy nedojde, tak se v tom lepším případě zesměšní, a v tom horším napáchají opravdu velkou škodu vlastnímu státu.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM