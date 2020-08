Zahrádka – místo, které máme rádi

Tradice zahrádkaření je u nás dlouhodobá. Kdysi výsada seniorů, v současné době jí ale holdují i mladí. Lidé v přírodě nacházejí místo k odpočinku i relaxaci. Tato záliba však přináší i úsporu do rodinných rozpočtů. Navíc čerstvá zelenina a ovoce chutnají výtečně. Květiny, které ženy tolik milují, zahrádku doslova rozzáří pestrostí barev. Každý zahrádkář věnuje svému kousku půdy spoustu práce. Proto je dobré nastavit pravidla, aby i oni věděli, co mohou v rámci své činnosti čekat. Dosud tomu tak nebylo. Zahrádkářský zákon, jehož jsem spoluautorem, by měl vymezit pravidla. Poslanecká sněmovna jej bude projednávat koncem září. Měl by úřadům i zahrádkářům umožnit vzájemné soužití v mezích zákona, který tak může zamezit vzájemným nedorozuměním a neshodám. Mám za to, že široce se rozvíjející záliba si zvýšenou pozornost zákonodárců plně zaslouží. Koneckonců zahrádkáře najdeme téměř v každé rodině.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo