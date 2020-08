Jako Dr. Antekirtt?

Dříve ledig, martin.harfa, ksvl aj., nyní o.motl, donald.kaczerowski, miki13, manitius, wsobchak, salekiv, smiricky.jan a mnohdy i velkymaxmilian.

Čtenáři webu iHalo.cz asi tato »jména« dobře znají. Co mají společného? Diskutují (diskutovali) tam. No, diskutují… Často jejich »argumenty« sklouznou do nadávek, osobních útoků a urážek. Pod rouškou anonymity narůstají některým »svaly«.

Dost často se pozastavuji nad tím, co někoho vede k tomu, aby šel »diskutovat« na »nepřátelské území« - vždy jsem si myslel, že fanda klubu, zpěváka, strany A bude chodit tam, a ne na stránky nebo facebookový profil či dokonce pod články o klubu, zpěvákovi, straně B, a tam se hádat. Asi jsem ještě úplně nepochopil, k čemu internet slouží…

Další podivností je volba »jména«. Některá vypadají autenticky, jiná ne. Třeba slovo »manitius« jsem původně spojoval s indiány, ale po »vygůglení« se mi objevil snímek jakéhosi esesáka…

A pak jsem si vzpomněl, jak jsem někdy v roce 1983 poprvé a naposledy viděl a doslova hltal jistý seriál. Až mnohem déle jsem zjistil, že je natočen podle knihy Julese Verna. Píše se v ní: »Od několika let utvořil se kol doktora Antekirtta v dalekých zemích východních celý kruh bájí. Tajemství, v něž osoba jeho byla zahalena, činilo jej ještě zajímavějším. Odkud přišel? Nikdo to nevěděl. Jaká byla jeho minulost? O tom rovněž nic nebylo známo. Nikdo nemohl říci, v jakých poměrech dříve žil.«

Věřím, že mnozí z vás již znají jméno knihy, další citace z jejího konce možná napoví i tomu zbytku: »Při té příležitosti podepsal se doktor Antekirtt poprvé opět pravým jménem svým: hrabě Matyáš Sandorf. Nyní, kdy spravedlnosti bylo učiněno zadost, nemusil se ho již odříkati.«

Ano, jde o příběh maďarského revolucionáře Matyáše Sandorfa, který zrazen přichází o rodinu, druhy i své postavení. Poté, co unikne smrti, zasvětí svůj život pomstě a pátrání po své dceři.

S ním oni v úvodu jmenovaní však mají společnou snad jen tu touhu po pomstě a nepravé jméno. Oni nejsou kladnými hrdiny, oni jsou spíše něco jako Sarkany, Silas Toronthal a Karpena. Ale těm byl v knize předurčen na ostrově Keukraf zcela jiný osud…

Zbyšek KUPSKÝ