Jak bude vypadat práce za deset let?

Vláda schválila nový strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030. Mluví o možnosti zkrácení pracovní doby, cíleném získávání pracovních sil z ciziny či motivování lidí k pozdějšímu nástupu do penze.

Materiál navazuje na vládní strategii politiky zaměstnanosti na roky 2014 až 2020. Ta obsahovala ale konkrétnější cíle a opatření, a to třeba změnu investičních pobídek. Tentokrát vláda zvolila spíše obecnější popis. Stínovou ministryni práce a sociálních věcí KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou to příliš nepřekvapilo. »Dlouhodobé plánování a strategické uvažování je bohužel velká slabina této vlády, a zejména ministerstva práce a sociálních věcí. Jako ti, kdo vládu tolerují, se na ni snažíme v této věci tlačit, ale nutno říct, že právě na MPSV narážíme na největší nepochopení a neochotu. Na druhou stranu, není se co divit, i v jiných státech Evropské unie vidíme zmatek a přešlapování na místě. Všichni tuší velké změny, ale málokdo si troufá na globální pohyby opravdu reagovat,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Podle mezinárodních studií ČR patří k zemím, které výrazně ovlivní automatizace či čtvrtá průmyslová revoluce, jak to někteří experti nazývají. Dokument uvádí, že by mohlo do roku 2029 zaniknout asi 420 tisíc míst a proměnit by se mohlo dalších 1,4 milionu pozic. Se stárnutím společnosti by mohlo ale také být o 400 tisíc pracovníků méně, proto masivní nezaměstnanost vládní analýza neočekává. Podle ní by se ale s automatizací a rozšiřováním technologií a s nimi spojenou rostoucí produktivitou mělo diskutovat i o zkrácení pracovní doby.

»Téma čtvrté průmyslové revoluce a zkrácení pracovní doby se komunisté snaží do veřejné debaty vnést už několik let. Zkrácení je podle nás nevyhnutelné, jen je třeba zvážit načasování takového opatření. Je jasné, že předčasné nasazení by mohlo přinést více škody než užitku,« podotkla Aulická Jírovcová.

Podle vládní analýzy bude nejspíš v příštích deseti letech nutno upravit pracovní právo v oblasti práce přes online platformy, pravidla sdílené ekonomiky a také jejich sociálního zabezpečení a daní. Díky komunikačním technologiím jsou pracovníci stále dosažitelní, stírají se tak rozdíly mezi pracovní dobou a volnem. To může nepříznivě dopadat na soukromí i zdraví. »Bude nutné nalézt vhodné nástroje regulace přílišné flexibility s cílem ochrany zaměstnance,« uvádí strategický rámec.

Důchodový systém by měl »pozitivně motivovat« k prodlužování profesního života. Stát by měl podporovat celoživotní vzdělávání i celoživotní kariérní poradenství.

Úřady práce by měly k lidem do budoucna přistupovat individuálně podle jejich věku, vzdělání či podle toho, zda se musejí starat o děti a jiné blízké. Zvláštní pozornost by se měla věnovat lidem v exekuci. Rozšířit se mají sociální podniky. Počítá se s podporou cílené pracovní migrace cizinců a jejich integrace.

Ministerstvo práce materiál připravilo loni. Změny na trhu práce kvůli koronavirové krizi se v něm tak neodrážejí.

(ste)