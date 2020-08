Občas zazní: Мне нравится эта еда. Вы дадите мне рецепт?

Na obědě s rodinou odvedle

To se takhle jednou u pho bo, svíčkové a boršče sešla Vietnamka, Čech a Rus… Nejde o začátek vtipu, ale o každoroční společný oběd projektu Rodina odvedle, kdy společně poobědvá několik českých rodin a rodiny cizinců.

Letos se netradiční setkání lidí s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky, které se konají díky projektu Rodina odvedle, uskuteční už posedmnácté. Tentokrát 15 společných obědů proběhne poslední listopadovou neděli pouze v Praze.

Projektu v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání! Má za cíl zlepšení vztahů mezi bez ohledu na jejich původ.

Jak takové společné poledne probíhá? To jedna z dvojic připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí je. Zda hostí Češi nebo cizinci záleží na rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě.

V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka.

(za)