Začátek školy je náročný

Rodinné rozpočty dostanou zabrat velmi citelně pořízením výbavy školákům. Největší položkou jsou pomůcky pro prvňáčka. Cenová relace šplhá na cca 6000 korun. Rodiny, přestože příjmy mají oba rodiče, toto podstatně ve svých peněženkách zaznamenají.

V mnoha případech je to problém téměř neřešitelný pro matky samoživitelky. COVID jim natolik zamíchal se životem, mnohdy přišly o zaměstnání a počítají každou korunu. Často je pro ně problém zaplatit byt, energie, jídlo. Je tu možnost požádat o sociální pomoc, ne každá matka o tom ví a dovede svůj nárok uplatnit. Větší osvěta by byla jistě dobrá.

Stejně těžkou situaci mají handicapovaní rodiče, proto by mělo příslušné ministerstvo uvažovat o koncepčním řešení této nezáviděníhodné situace co nejdříve. Odklady problémů jen kumulují neřešitelnost věcí a v těchto případech na ně doplácejí i děti, a to je neodpustitelné.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo