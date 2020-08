Udivující soudní rozhodnutí

Starosta Řeporyjí Novotný, kterého soud pro Prahu 5 za výroky vůči poslanci Ondráčkovi neodsoudil, dostal křídla. Tento představitel ODS na Twitteru napsal, že by si přál, aby poslanec Ondráček za cestu do Doněcké lidové republiky visel, evidentně využívá tyto své výroky k mediální prezentaci.

Můžeme si položit otázku, proč soud nemá za to, že tyto ataky představitele ODS mohly vést k velmi trestuhodným následkům. Když si vzpomeneme na čin člověka v nedávné minulosti, který na volební plakát domaloval tykadélka, je to poměrně velký rozpor. Tvůrce úsměvných tykadélek totiž potrestán byl. Můžeme tedy konstatovat, že policie, která případ šetřila a Novotného obvinila, svou práci dělala patrně zbytečně. Novotný si dál může dělat, co chce. Uvidíme, kdo další bude na mušce tohoto »rádoby politika«, který sahá po vysokých funkcích. Možná by se měl samosoudce, který hodnotí čin pouze jako přestupek proti občanskému soužití, zamyslet, jak tento výrok Novotného i jeho opakování působí na rodinu zmíněného poslance.

Svoboda slova neznamená, že můžeme vyzývat k usmrcení a zveřejňovat takovéto scestné názory jako návod na sociálních sítích. Zvyšující se agresivita ve společnosti může mít v tomto případě nedozírné následky. Výroky řeporyjského starosty se již tradičně skládají z vulgarit a v poslední době jsou doplněny výhrůžkami. Kam až nechá kdysi mocná ODS svého člena zajít, je otázkou.

Petr Fiala v roli uhlazeného předsedy modré strany se příliš nestará o to, jak vyjadřování Pavla Novotného působí na občany a jaké může mít důsledky. Nabízí se otázka, zda to není část volební strategie ODS. Věřme však, že každý z nás má svůj vlastní názor na styl chování politických subjektů.

Máme před sebou volby do krajských zastupitelstev a Senátu a já věřím, že rozhodovat o jejich výsledku bude odvedená práce a program, které strany v této soutěži o úspěch nabízejí.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM