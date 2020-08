Máme se na co těšit?

Přiznejme si. Pro pracující ze sociálně slabších skupin a pro důchodce je otázka příjmů jednou z nejpodstatnějších. Pro mnohé dokonce prioritní. Ne proto, že bychom snad vystoupili z Molierových her. Důvody jsou prozaické - v případě milionu spoluobčanů (10 % populace!) zajištění holé existence. Nájemné, inkaso, základní potraviny, ošacení, u důchodců doplatky za léky, u mladých rodin školní potřeby. Položky, které horních 10 000 nezajímají. Přitom jde o mimořádně politicky významný problém. Ukazuje se totiž, že minimálně polovina voličů ANO toto hnutí nevolí pro jeho program (existuje-li vůbec), ale pro schopnost ve správný okamžik rozdávat dárečky a přesvědčivě vydávat výsledky práce a tlaku jiných politických sil za své. Nejen v případě hnutí ANO jde o bezbřehý populismus, demagogii, masírování veřejnosti sliby, u kterých je jasné, že nebudou a nemohou být splnitelné (za což přirozeně mohou všichni okolo). Bonmot »nikdo nám nemůže dát tolik, co hnutí ANO slíbí«, je hořkou pravdou.

Příkladem velmi výmluvným je aktuální licitace koaličních partnerů nad otázkou daňových sazeb zaměstnanců a nad výší důchodů, což se vzájemně podmiňuje. V době »sekery« za půl bilionu korun přichází vláda s přísliby vydávání peněz na všechny strany. Neshoda a licitování ve věci je typická nejen pro koalici jako takovou, ale i pro její jednotlivé ministry. Dobře přitom vědí, že v případě, že by prošly pouze návrhy na nižší daně zaměstnancům z důvodu zrušení superhrubé mzdy a vyšší důchody spolu s návrhy na stravenkové paušály, tratil by státní rozpočet téměř desetinu (140 mld. Kč). Přičtěme ztráty rozpočtových příjmů o rušenou daň z nabytí nemovitostí, zřejmě neprůchodnou sektorovou daň a především razantní zvýšení platů 711 000 lidí placených státem v průměru o 9,6 %, což mj. značí další rozšíření nůžek mezi státním a soukromým sektorem na 30 procent ve prospěch privilegovaných zaměstnanců státu.

Pravděpodobně největšího podvodu na veřejnosti se vláda dopouští vůči důchodcům. Mariáš s cinknutými kartami zde hraje premiér Babiš s ministry Maláčovou, Schillerovou a Hamáčkem. Podle nich budou napřesrok »rekordní důchody«. Přinesou ale krizi, která měla přijít za deset let. Jádro pudla je v tom, že jejich trumfování se výší důchodů je reálně postavené na vodě. Například návrh na »rekordní« zvýšení o 1200 Kč ve skutečnosti znamená pouze zvýšení o 360 korun, což je hluboce pod mírou inflace. Zbytek je plnění podle zákona, které by musela provést (i za cenu zadlužení) každá demokratická a odpovědná vláda. Absurdum věci tudíž je, že děkujeme vládě ANO za plnění povinnosti. Neměla by ale vláda místo předvolebních dárečků myslet na udržitelnost hospodaření?

Ladislav ŠAFRÁNEK