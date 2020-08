Asfaltizace ohrožuje jihočeskou metropoli

Projekt během čtyř let třikrát zamítnutý, třikrát znovu prosazovaný. Hovoříme o stavu záměru stavby obalovny živičných směsí společnosti Hochtief při českobudějovické Okružní ulici. V těchto dnech českobudějovický stavební úřad již potřetí zarazil záměr, když znovu zamítl žádost o umístění stavby. Uvedla to MF Dnes.

Oč jde? Firma Hochtief, která obalovnu připravuje, deklaruje, že zařízení bude sloužit k veřejným účelům. Hlavně pro stavbu dálnice D3. Podle mluvčího firmy Michala Taliána rozhodne vedení společnosti o dalším postupu po pečlivém prostudování zamítavého stanoviska. Proti zamítnutí žádosti o územní rozhodnutí, což je první stupeň stavebního povolení, se totiž Hochtief může znovu odvolat ke krajskému úřadu a proces zamítnutí a povolování bude pokračovat dál.

Proč tedy tento podivuhodný projekt v této lokalitě a na pozemcích žadatele soustavně naráží na odpor? Podle města i majitelů okolních pozemků jde o obavy, že příměstskou lokalitu poškodí zvýšená nákladní doprava a současně hluk, prach a zápach jako doprovodné jevy z výroby. Podívejme se na fakta: budoucí kontroverzní zařízení, tedy obalovna živičných směsí, má chrlit za hodinu až 160 tun asfaltových směsí. Takže denně by šlo až o tisíc tun materiálu pro stavbu dálnice. Roční kapacita by tak čítala okolo 153 tisíc tun těchto směsí! Nadto budou suroviny na výrobu vozit nákladní auta po Okružní ulici od Borku a odvážet produkt k Rudolfovské silnici. To představuje frekvenci sta náklaďáků denně. Nelze se divit, že proti projektu vystupují obyvatelé sousedního Vráta, tisíce obyvatel z dotčených oblastí, společnost Auto Future, která sídlí vedle plánované obalovny, a že se nelíbí ani budějovickým zastupitelům. Nesouhlas vyjadřují nad tím, že by došlo v případě provozu obalovny ke zhoršení životního prostředí a zvýšení prachové zátěže, jež už nyní překračuje hygienické limity.

Jihočeská metropole má s lokalitou jiné plány. Tuto dříve zapomenutou oblast chce postupně proměnit v příměstskou zónu s bydlením, službami a obchodními centry. Ačkoliv město odmítá projekt hlavně kvůli obavám z dopravního zatížení lokality, zároveň připomíná svou koncepci pro budoucí podobu území. Podle platného územního plánu a jeho cíle má v celé oblasti od Rudolfovské silnice až k Nemanickému rybníku vzniknout klín zeleně, který rozdělí průmyslovou zónu kolem bývalé slévárny od plochy určené k bydlení a službám na druhé straně Okružní ulice. Nicméně samotný krajský úřad, který už dvakrát posuzoval odvolání firmy proti zamítnutí umístění stavby, má poněkud jiný názor. Uvádí, že v tom neshledává rozpor s platným územním plánem a navrhuje stavebnímu úřadu, aby ke sporu přizval znalce. Takový postup zatím stavební úřad odmítá.

Věru nevím, kterak tento spor dopadne. Přesto věřím, že zájem obyvatel převáží nad plány podnikatelskými, jež by všelijaké škodliviny a hluk do života lidí v Českých Budějovicích přinesly. Vynasnažím se, abych v jižních Čechách v barvách KSČM získal důvěru lidí a zastupoval je i v takto vypjatých případech.

Radek NEJEZCHLEB, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje