Bohužel

Tak jak jste prožili dovolenou? Doufám, že jste si všichni odpočinuli a řádně zrelaxovali. I kdyby to nebylo, jak předpokládám, tradičně u moře, tak alespoň při čekání na Sněžku v kilometrové frontě, nebo jste poté podpořili naše restauratéry u zajisté zcela nepatrně a nezištně zdraženého jídla, abyste jim pomohli překonat »covidovou« krizi.

Musím se přiznat, že jsem nebyl ani na Sněžce, ani na žádném hradu či zámku, dokonce ani na koupališti. Svou dovolenou jsem pojal pracovně, a to rekonstrukcí obývacího pokoje. Bohužel jsem takto nepodpořil naše drobné podnikatele, zedníky a podlaháře. Jejich ceny opravdu jsou někde mimo mé možnosti, a tak jsem si rekonstrukci raději společně s manželkou a synem udělal sám.

Bohužel, a to zdůrazňuji, bohužel, jsem musel podpořit (nebudu konkrétně jmenovat) známé řetězce, které vám s velkou pompou prodají stavební materiál a nářadí a jiné nutnosti, které prostě k rekonstrukci patří. »Bohužel« jsem psal proto, že jsem nepodpořil někoho z českých podnikatelů, kteří jsou nyní v nelehké situaci. Opět »bohužel« píšu, že to v podstatě ani nejde, protože nejen v tomto oboru, ale i oborech jiných je téměř nemožné někoho z Čechů najít a podpořit.

Když si koupíte auto, podpoříte u nás Německo nebo Koreu. Když si koupíte rohlík, tak Rusko či Holandsko, případně, jak jinak, Německo. Je to opravdu těžké, vlastně to ani už jinak nebude.

V roce osmdesát devět řekl jeden politik: »Budete otroci ve vlastní zemi.« Vím kdo, vím kdy, a vím i komu – a teď už vím, že měl pravdu. Nyní je to velmi smutná pravda, která mi v souvislosti s Běloruskem nedá spát.

Nechci se tady zabývat prezidentem Lukašenkem, ale pokud vím, tak ceny potravin v této zemi při průměrném platu cca 9250 Kč jsou naprosto unikátní. Vždyť považte: cena brambor 4 Kč za kilogram, cena másla 6,25 Kč, cena benzinu 10 Kč za litr a bydlení cca 750 až 1250 Kč.

Jsme tady svědky přerodu funkčního státu na stát takzvaně demokratický, ale bohužel na stát s jinými vládci a vlastně i majiteli, kde lidé sice nemají kompletní přístup například k internetu, ale každopádně žijí v zemi, kterou sami vlastní a také se o ni starají. Ve většině případů ji i podporují a pracují, aby se mohli mít lépe všichni, a ne jenom pár desítek lidí na úkor té spodiny, tedy nás. Sledujeme snahu o přerod na to »krásné« kapitalistické a hlavně, to pravé demokratické. My už víme, že je to trošičku jinak, oni ještě ne. Bohužel.

Pavel JÁCHYM