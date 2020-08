Spouštěčem krize je pandemie COVID-19

Institut české levice, z. ú., připravil v závěru července v Praze kulatý stůl, který se věnoval dopadům současné pandemie COVID–19.

Úvodní slovo na akci pronesl poslanec Stanislav Grospič (KSČM), který poukázal na to, že problematika pandemie je zde již několik měsíců. Největším opatřením současné vlády v rámci řešení současné krize je navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard Kč. Zmínil také problematiku nadcházejících krajských voleb a způsob, jakým by lidé v karanténě mohli využít své volební právo. Rovněž podotkl, že v době pandemie získává větší pravomoci moc výkonná, tedy vláda.

Hlavními řečníky byli poslanec Jiří Valenta (KSČM) a profesor Jan Campbell, předseda akademické rady Institutu české levice (IČL).

Valentova studie

Valenta, který je zároveň členem sněmovní komise pro COVID-19, představil svoji studii, jež analyzuje vývoj pandemie v prvních dvou měsících, které lze adekvátně hodnotit. Celé její znění si mohou zájemci stáhnout na webu IČL v sekci »Ke stažení«.

Studie je složena ze tří částí: 1. obecný pohled na problematiku pandemie, kde je poukázáno na to, že není známo, kdo byl vlastně pacientem nula. Jelikož není tento pacient znám, vznikají konspirační teorie, které se posléze stávají součástí politického boje. Druhá část studie je složena z chronologického výčtu událostí prvních dvou měsíců od začátku pandemie (březen-duben 2020). Je zde rozebrán hlavně postup vlády a státu směrem k zamezení šíření koronaviru. Závěrečná třetí část studie je složena ze sumáře dopadů a různých opatření, která byla a případně ještě budou přijata.

Valenta dále zmínil několik základních problémů, které dnes hýbou českou společností. Jedná se hlavně o problematiku drahých testů a chytré karantény. Řekl, že vznikaly a stále vznikají konflikty mezi politiky a odborníky (Babiš vs. Prymula). S veřejnou podporou se zapomnělo na neziskové organizace, ženy v domácnosti, ale také na zaměstnance, kteří pracují na hlavní pracovní poměr a přivydělávají si na vedlejší. Na tyto skupiny se příspěvek ve výši 25 tisíc nevztahoval. Na závěr jeho vystoupení bylo zmíněno, že ve stavu legislativní nouze bylo projednáno a schváleno 43 zákonů a z toho jich 39 bylo již vyhlášeno.

Dopady na podzim mnohem horší

Profesor Jan Campbell se na danou problematiku podíval skrze různé studie, a to jak tuzemské, tak zahraniční – zejména MMF, sociologické výzkumy atd. EU počítá s poklesem HDP o 8 %. Přibližně 15 % rodin v ČR se již v důsledku pandemie uskromnilo. Více jak třetina zaměstnanců přišla o část svých příjmů. Na podzim roku 2020 budou dopady současné pandemie ještě mnohem horší, a to i bez druhé vlny. Šéf ČNB Jiří Rusnok počítá s propadem HDP až o 13 %.

Máme nepřeberné množství studií k tomuto problému, ale ty mnohdy mají k vědeckým studiím hodně daleko. Současná krize bude mít dopady na volby, které budou následovat – do Poslanecké sněmovny, komunální volby, prezidentské a volby do Evropského parlamentu. Ani jeden ze světových ekonomů nepředpověděl současnou krizi, byť mnozí poukazovali, že se blíží. Vůbec netušili, že spouštěčem bude právě pandemie. Ta totiž ukázala slabiny propojeného globálního světa. »Největším hráčem v Evropě je Německo a s ním musíme, ať se nám to líbí nebo ne, spolupracovat,« zdůraznili mluvčí.

V diskusi zaznělo, že investovat bychom měli hlavně u nás, ale to dle Valenty až tak úplně nejde, protože Česká republika je členskou zemí Evropské unie. Upozornil také, že je potřeba zavést digitální daň v kooperaci s EU, aby daň neodnesl koncový uživatel, ale skutečně ji platily internetové platformy. Problém digitální daně je na stole ve vztahu k USA, které mohou uvalit větší daň na naše výrobky, které exportujeme. Daň by měla být ve výši 5 % a uskutečnit se má na konceptu EU.

Dále v diskusi zaznělo, že je potřeba si uvědomit, že svět čelil daleko větším pandemiím, než je ta současná, například pandemii malárie nebo HIV.

(kl, mh)

