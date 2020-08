Ilustrační FOTO - Pixabay

Horký podzim přijde, ale děsit se netřeba

Přestože počty nakažených novým typem koronaviru rychle rostou, v Praze dokonce dramaticky, je situace pod kontrolou. Hrozit se netřeba ani očekávaného nárůstu počtu nakažených na podzim, řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek po jednání s představiteli Hospodářské komory.

»Situace bude kulminovat na podzim, to je tutovka. Nesmíme se tím ale děsit,« řekl Dušek. Podle něj je situace stabilní, přestože počty nemocných rostou. »Nakažené osoby ve většině nemají buď vůbec žádné příznaky, nebo velmi lehký průběh nemoci. Nepozorujeme žádný statisticky významný nárůst mortality. Nemoc má nyní mírný průběh a doufejme, že to tak bude i na podzim,« řekl Dušek. Podle něj je velmi pozitivní zprávou, že do nemocnic musely být přijaty jen jednotky pacientů. »Jen pět procent z nově diagnostikovaných je hospitalizováno a jen 0,6 procenta má vážný průběh nemoci. To jsou úplně jiná čísla než na jaře. Bohužel v mediálním prostoru žije koronavirus ještě se svou starou image,« prohlásil Dušek.

Dušek uznal, že z klasického epidemiologického pohledu je znepokojivá situace jen v Praze. »Praha kulminuje. Vymyká se z celé České republiky. Naopak Moravskoslezský kraj je výrazně zklidněn,« podotkl. Přesto ani čísla v Praze by neměla vést k panice, soudí Dušek.

Optimismus sdílí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). »S podzimem začne počet pozitivně testovaných růst. Je to přirozené. Pro nás bude však důležité sledovat čtyři parametry: počet vážných případů, počet hospitalizovaných, zasaženost rizikových skupin pacientů a počet nakažených mezi zdravotníky,« vysvětlil Vojtěch.

Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly je stát na podzim připraven ochránit své občany i farmakologicky, bohužel však ne všechny. »Diskutujeme o nákupu vakcín pro 3,6 milionu osob,« uvedl Prymula s tím, že tyto vakcíny by byly použity pro nejohroženější skupiny obyvatel. »V polovině příštího roku by pak měl být dostatek vakcín i pro jiné skupiny. Do té doby musíme vydržet. Pak bude situace mnohem lepší,« řekl Prymula a dodal, že zhruba za rok tak zmizí koronavirus z uvažování lidí i institucí a promění se v běžné respirační onemocnění.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Podle Prymuly je vláda připravena na podzim vyjít vstříc i podnikům. »Blýská se jim na lepší časy. Diskutujeme strategii, jak jim umožnit nepřerušit chod, i když u nich budou objeveni nakažení. Budou moci přijmout to riziko,« řekl Prymula s tím, že klíčové bude, aby takové firmy pak pravidelně své zaměstnance testovaly.

S tím vyjádřil spokojenost prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. »Samozřejmě, testování znamená pro podnikatele i náklady. Ale již jsme diskutovali i se zdravotními pojišťovnami a zdá se, že v určitých dobře definovaných případech bude možno očekávat i úhradu,« řekl Dlouhý. Podle něj je stát na podzimní očekávaný růst nakažených dobře připraven a také podnikatelé sami musejí vyvinout aktivitu a převzít na sebe část nákladů a odpovědnosti.

Se zástupci vlády jednal i o zahraničních pracovnících. »Shodli jsme se, že jsou rizikovou skupinou, ale jsou potřeba,« prohlásil Dlouhý.

Také prezident hospodářské komory je prý před »horkým podzimem« v zásadě optimistou. »Vnímáme rizika a ano, stojíme před složitější situací. Na druhé straně jsem přesvědčen, že naše situace je mnohem lepší, než to vypadá při pohledu do médií,« uzavřel Dlouhý.

Laboratoře v ČR odhalily ve středu 399 nových případů nákazy koronavirem. Je to druhý nejvyšší nárůst od začátku epidemie. Za tento týden přibylo již více než tisíc nakažených. V nemocnici bylo ke středečnímu večeru s koronavirem 130 lidí, nejvíc od 13. května. V těžkém stavu je 31 pacientů, rovněž nejvyšší počet za víc než čtvrt roku. Aktuálně je tak v ČR 5579 nakažených. Dosud se nakazilo 22 951 lidí. Z nemoci se v ČR vyléčilo 16 954 lidí, obětí je 418.

(ste)