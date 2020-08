Ilustrační FOTO - Pixabay

Atentátník z Christchurche dostal doživotí

Soud na Novém Zélandu poslal atentátníka z Christchurche na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Stal se prvním člověkem v této zemi odsouzeným k takovému trestu. Loňské útoky australského pravicového extremisty Brentona Harrisona Tarranta na muslimské věřící nepřežilo 51 lidí, dalších 50 utrpělo zranění. Šlo o nejhorší násilný čin, jaký Nový Zéland kdy zažil.

Soudce Cameron Mander řekl, že zločiny, jakých se nyní 29letý Tarrant dopustil, jsou tak příšerné, že ani život strávený ve vězení je nemůže odčinit. Uvedl také, že útoky způsobily mimořádné ztráty a vycházely ze zvrácené a zhoubné ideologie. Tarranta označil za »teroristu, nelidského a ohavného masového vraha, zrůdu a bezpochyby nehoršího novozélandského zabijáka«. »Vaše zločiny jsou tak strašné, že i když budete do smrti uvězněn, nebude to dost na potřebný trest a odsouzení. Podle mého soudu žádnou lítost s oběťmi nepociťujete,« řekl soudce.

Tarrant na mešitu a islámské centrum v Christchurchi na novozélandském Jižním ostrově zaútočil při pátečních modlitbách loni 15. března, na lidi střílel z poloautomatických zbraní. Čin filmoval kamerou umístěnou na hlavě a živě z ní záběry vysílal na Facebooku.

V mešitě Al-Noor zabil 42 lidí včetně tříletého dítěte, které se drželo otce, v centru na předměstí Linwood pak sedm lidí. Jeden člověk zemřel krátce po útocích v nemocnici, další letos. Útoky zemi, jež měla pověst jedné z nejbezpečnějších na světě, šokovaly a vedly k zákazu některých typů poloautomatických zbraní. Vynesením rozsudku skončilo čtyřdenní slyšení, během něhož přeživší a příbuzní obětí u soudu oživili vzpomínky na horor, který loni na jaře zažili.

Tarrant už dříve propustil své advokáty a dal soudci najevo, že před vynesením rozsudku nepronese závěrečnou řeč. Právník jmenovaný soudem uvedl, že Tarrant neoponuje trestu doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Letos v březnu se ke svým činům přiznal. Tarrant si rozsudek vyslechl, ale stejně jako při celém čtyřdenním slyšení o rozsudku nemluvil. Ještě před jeho vynesením sdělil, že nechce žádnou psychologickou pomoc. »Řekl, že nechce pomoc. Domnívá se, že znalci nejsou odborně připraveni a nemají zkušenost s případy, jako je ten jeho. Říká, že bude-li to nezbytné, provede na sobě psychologickou analýzu sám,« sdělil prokurátor Mark Zarifeh.

Ač psychiatrovi při vyšetření Tarrant sdělil, že má kvůli svému činu výčitky svědomí, psychiatr dospěl k závěru, že »je těžké míru těchto výčitek posoudit«. Podle Zarifeha útočník popírá, že je rasista. Soudce Mander si ale myslí, že Tarrant své ideologické přesvědčení nezměnil. »Podle mého pozorování jste stále ponořen do sebe. Neomluvil jste se, ani veřejně nedoznal ke způsobené újmě. Zdá se, že jste soustředěný na sebe a na svou vlastní situaci,« sdělil soudce. Imám mešity Al-Noon Gamal Fouda řekl, že » bylo uplatněno právo za ten strašný čin«. »Žádný trest naše blízké nepřivede zpět, všichni extremisté jsou stejní, ať využívají víru, nacionalismus nebo jinou ideologii. Všichni zosobňují nenávist. Ale my, muslimové i nemuslimové, věřící i nevěřící, jsme zde a řídíme se láskou a soucitem,« dodal. Premiérka Jacinda Ardernová ve své reakci řekla, že si oddechla, že »ten člověk už nikdy nespatří denní světlo«. »Trauma z 15. března se neléčí snadno, ale doufám, že byl poslední den, kdy jsme měli důvod slyšet a vyslovit jméno teroristy, který za tím utrpením je. Zasluhuje si uvržení do celoživotního a naprostého mlčení,« dodala premiérka.

Rozsudek si vyslechlo u soudu i před soudní budovou mnoho příbuzných obětí. »Je to úleva, nežijeme v zemi, kde se dá očekávat trest smrti. Ale rozhodli spravedlivě, když dali maximální trest vězení bez možnosti propuštění na podmínku,« řekla Hina Amirová, jež přežila Tarrantovu palbu v autě před mešitou Al-Noor.

(ava, čtk)