Koalice proti turecké aroganci

Řecko, Francie, Itálie a Kypr včera zahájily společné vojenské cvičení ve východním Středomoří. Informovala o tom agentura AFP. V oblasti roste v posledních týdnech napětí kvůli sporu Řecka a Turecka o průzkum těžby ropy a zemního plynu.

Řecko právem považuje turecké průzkumy za narušení své suverenity. Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan včera naopak znovu zdůraznil, že nehodlá ve sporu ustupovat a je připraven použít i vojenskou sílu… Navzdory tomu Turecko nejsou s to dostatečně odsoudit všechny státy EU, mezi jinými zůstává alibisticky opatrné i Německo.

Společné manévry čtyř zemí začaly mezi Krétou a Kyprem a mají skončit zítra. Řecko už v úterý v této oblasti zahájilo samostatné vojenské cvičení. Reagovalo tak na přítomnost turecké průzkumné lodi Oruc Reis, kterou doprovázejí válečná plavidla.

Francouzské ministerstvo obrany včera uvedlo, že Paříž na cvičení vysílá tři stíhačky Rafale a jednu fregatu s vrtulníkem. Ministryně obrany Florence Parlyová Turecku vzkázala, že východní Středomoří nemůže být hřištěm národních ambicí.

Průzkumnou loď do oblasti, kterou si nárokuje Řecko, vyslalo Turecko 10. srpna. To vyvolalo značné napětí mezi oběma členskými zeměmi NATO, které by podle pozorovatelů citovaných agenturou DPA mohlo přerůst v ozbrojený konflikt.

Erdogan vyhrožuje zničením »nepřátel«

»Nebudeme dělat kompromisy ohledně věcí, které jsou naše… Jsme připraveni udělat vše, co je nutné, a to v oblasti politické, hospodářské i vojenské,« řekl Erdogan na ceremonii k výročí bitvy u Manzikertu, která v 11. století seldžuckým Turkům otevřela cestu do srdce Byzantské říše. Turecký prezident zároveň skandálně varoval nepřátele své země, aby nedělali chyby, které by vedly k jejich zničení…

Řecko považuje postup Turecka za protiprávní. Chování Ankary odsoudila i Evropská unie, která Turky vyzvala, aby s průzkumy přestali. Turecko je ale účelově přesvědčeno, že mořské dno, ve kterém podniká průzkum, patří k jeho pevninskému šelfu. Mezi oblastí průzkumných vrtů a tureckým pobřežím ovšem leží řecké ostrovy Rhodos a Kastelorizo, upozornila agentura DPA.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis včera oznámil, že využije svého práva a rozšíří řecké výsostné vody u západního pobřeží, kde má námořní hranici s Itálií. Místo šesti mají být nyní dvanáct námořních mil od řeckých břehů (22 místo 11 kilometrů). Rozhodnutí přímo neovlivní spor s Tureckem, Mitsotakis ale řekl, že Atény tímto opouštějí desítky let pasivní zahraniční politiky.

ČTK připomněla, že turecký parlament v roce 1995 prohlásil případné rozšíření řeckých výsostných vod v Egejském moři za důvod k vyhlášení války…

Ustrašený Maas

V úterý se o zklidnění napětí měl pokusit německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země nyní předsedá Radě EU. Jeho nevyhraněnost je ovšem v dané chvíli zcela kontraproduktivní. V Aténách se setkal s ministrem zahraničí Nikosem Dendiasem a v Ankaře s šéfem turecké diplomacie Mevlütem Cavusogluem. Po jednáních vyzval Řecko a Turecko k dialogu. Sebemenší incident může vést ke katastrofě, varoval dokonce Maas v Aténách po setkání s Dendiasem, ač Řekové pouze brání svá výsostná práva.

(rj)