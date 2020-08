Ilustrační FOTO - Pixabay

Bouřlivá Kenosha

Černoch Jacob Blake, kterého před několika dny postřelil policista během zásahu, měl na podlaze ve svém autě nůž. Ve středu to uvedli vyšetřovatelé ve Wisconsinu, kde se tento případ stal. Žádné další zbraně Blake neměl, uvedla Reuters. Kvůli incidentu ve městě Kenosha vypukly nepokoje, které pokračovaly i v noci. Nebyly ovšem tak silné jako v předchozích dnech.

Wisconsinský ministr spravedlnosti Josh Kaul řekl, že se nůž našel na podlaze auta pod sedačkou řidiče. Blakea policisté střelili v okamžiku, kdy do vozu nastupoval a nakláněl se k podlaze pod volantem. Podle Kaula sám Blake vypověděl, že během nedělního zásahu nůž měl. Blakeův právník ale uvedl, že jeho klient nepředstavoval žádné nebezpečí, policii neprovokoval a snažil se v nastalé situaci ochránit své děti. Ve voze seděli tři jeho synové ve věku od tří do osmi let. »Svědci potvrdili, že u sebe nůž neměl a nijak policii neohrožoval,« dodal právník Ben Crump.

Strážci zákona zasahovali u domácí hádky, podle Reuters je nejspíš zavolala Blakeova přítelkyně. Jeden z policistů, Rusten Shesky, Blakea sedmkrát střelil do zad poté, co se ho s kolegy neúspěšně snažil zatknout a zpacifikovat paralyzérem. Mladému muži způsobil zranění, kvůli kterému je podle svých blízkých od pasu dolů ochrnutý a možná už nebude chodit. Podle Kaula ze zbraně střílel jediný policista. Americké ministerstvo spravedlnosti mezitím uvedlo, že zahájilo vyšetřování střelby, které bude mít na starosti Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Incident v Kenoshe vyvolal protesty proti policejní brutalitě. Nepokoje se neobešly bez žhářství a vandalismu. V noci z úterý na středu se v ulicích města dokonce střílelo. Zemřeli přitom dva lidé a jeden člověk utrpěl zranění. Wisconsinská policie oznámila, že z tragické střelby obvinila 17letého mladíka Kylea Rittenhouse. AP ho popisuje jako obdivovatele policie z městečka Antioch, které leží v Illinois 25 kilometrů od Kenoshy. Podle zástupce Wisconsinu Mandely Barnese se mladík »rozhodl vzít právo do svých rukou a postřílet nevinné protestující«. Prezident USA Donald Trump do Kenoshy poslal 1000 příslušníků Národních gard a přes 200 členů federálních bezpečnostních složek. »Nebudeme podporovat rabování, žhářství, násilí a stav bezpráví na amerických ulicích,« napsal na Twitteru.

V obavě z nepokojů guvernér Tony Evers ve středu zvýšil počet členů Národní gardy v ulicích na 500. Podle Reuters byly ale nyní protesty slabší než v předchozích dnech. Noční zákaz vycházení ignorovalo asi 200 lidí. Ulicemi Kenoshe prošli demonstranti v poklidu. Opět křičeli hesla Na černošských životech záleží a Bez spravedlnosti nebude pokoje. Na protest proti postřelení Blakea i dalším případům údajné policejní zvůle se řada amerických sportovců rozhodla bojkotovat zápasy. K utkání play off NBA nenastoupili basketbalisté Milwauukee. Odloženo bylo i několik dalších duelů NBA. Z turnaje v New Yorku na protest odstoupila také japonská tenistka Naomi Ósakaová.

(čtk)