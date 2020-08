Ilustrační FOTO - Pixabay

Hotovo, důchodci dostanou 5000 korun

Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) našli shodu, v jaké výši bude na konci roku vyplacen důchodcům mimořádný příspěvek. Bude to 5000 korun každému důchodci, včetně invalidních. Zároveň se koaliční partneři dohodli na způsobu zrušení superhrubé mzdy. Nově budou platy drtivé většiny zaměstnanců daněny 15 procenty, většina občanů by si tak měla přilepšit o víc než tisícovku měsíčně.

Kromě jednorázového příspěvku vláda zvedne důchody v průměru o 848 korun, což vyjde na 32 miliard. Mimořádný příspěvek by měli důchodci dostat k prosincové penzi a stát vyjde na 15 miliard korun. Pravicová opozice zuří a obviňuje vládu z kupování si voličů. »Není to žádný úplatek voličům. Útoky ODS a TOP 09 jsou nedůstojné a místy až nevkusné. Naši důchodci, tedy ti, co 60 let budovali tuto zemi, si tento příspěvek zaslouží. A také ho potřebují, neboť vůbec poprvé spotřební koš důchodců stoupl více než normální spotřební koš, životní náklady důchodců stouply o 3,9 procenta. Takže to nemá nic společného s volbami,« reagoval premiér Babiš.

Podle Hamáčka je nutné, aby po velkorysé pomoci řadě skupin obyvatel během koronavirové krize vláda pomohla i důchodcům. »Vláda v krizi pomáhala všem. Firmám i podnikatelům. Živnostníkům jsme dali 500 korun denně! Nyní nastal čas pomoci i seniorům,« uvedl Hamáček.

»Zásadně odmítám tezi, že kvůli důchodcům se naše země zadlužuje. Česká republika je čtvrtou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii. Nikdy se naše země nezadlužovala tak, jako za vlád ODS a TOP 09. V Evropě se nyní zadlužují všichni, přesto tvrdím, že na konci roku bude náš dluh menší, než byl v době, kdy jsme vládu přebírali po ODS a TOP 09. ODS s panem Kalouskem nadělala 690 miliard dluhů! A důchodcům z toho nedala nic,« dodal Babiš.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová rozumí snaze vlády důchodcům pomoci, ale z formy nadšená není. »Každou pomoc našim seniorům vítáme a mohu také všechny občany ujistit, že KSČM mimořádný příspěvek ve Sněmovně podpoří. V zájmu seniorů. Na druhou stranu, zvolený způsob se mi vůbec nelíbí. Byli bychom mnohem raději, kdyby o tuto částku vláda standardně důchody zvýšila. Aby důchodci měli jistotu, že se budou mít lépe i v budoucnu a ne jen tehdy, když si na ně vláda milostivě vzpomene, protože se blíží volby. Systémově je to prostě špatně,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně KSČM chápe argumenty, které vládní představitelé adresovali svým kritikům zprava, ODS a TOP 09. Obě tyto strany mají podle Aulické máslo na hlavě a mají nejméně co kritizovat. Na druhou stranu politička KSČM vládní krok jako populistický vidí. »Předvolební populismus to je, nebudeme si nic namlouvat. Kdyby nebyl, vybrala by si vláda právě normální valorizaci, a ne mediálně vděčných jednorázových pět tisíc,« podotkla Aulická Jírovcová.

Podle Hamáčka bude vše zinstrumentováno tak, aby důchodci kvůli jednorázovému příspěvku nepřišli o nárok na jiné sociální dávky, například příspěvek na bydlení. Hamáček zároveň odmítl návrh hnutí STAN na podobný mimořádný příspěvek samoživitelkám. »Velmi obtížně by se to administrovalo, neboť by se musely složitě dokládat příjmy. Přiznejme si, že řada párů žije nesezdána, protože je to pro ně finančně výhodné. Proto takový příspěvek není možné vyplatit automaticky. Byl by extrémně drahý a extrémně neefektivní,« vysvětlil Hamáček.

Revoluce i v platech

Dohoda o zrušení superhrubé mzdy říká, že platy do 140 tisíc korun budou nově daněny nižší sazbou 15 procent. »Tedy ten, kdo má plat dejme tomu 36 tisíc korun, dostane do ruky o 1800 korun měsíčně více. To je velice dobrá zpráva pro všechny,« řekl Babiš. Platy nad 140 tisíc korun se budou danit jako dosud 23 procenty. Půjde-li vše podle plánu, měla by nová pravidla platit už od 1. ledna 2021. Vláda tak očekává, že do rozpočtu kvůli tomu přiteče o 74 miliard korun méně. Šéf ČSSD Hamáček vyjádřil spokojenost, že se tímto způsobem do daňových pravidel vrací daňová progrese, nicméně vyjádřil i jisté znepokojení nad značným oslabením rozpočtu. »Myslíme si, že posílení příjmové stránky rozpočtu bude nutné. Zatím jsme ale nenašli shodu, jak to učinit. Naším návrhem je sektorová daň pro banky, vyšší zdanění korporací a zabránění odtoku financí z ČR,« prohlásil Hamáček.

Aulická Jírovcová neskrývala nad dohodou o zdanění mezd rozpaky. »Chápu, že pro každého občana, kterému v peněžence přibudou peníze, je to příjemné. My tomu také nechceme nijak bránit. Co mě ale děsí, že vláda neřekla to B. Že premiér klidně řekne, že v rozpočtu bude o 74 miliard méně příjmů, aniž by řekl, čím je hodlá nahradit. Mě těch 74 miliard tedy klidnou nenechává. Nenajde-li vláda dohodu na nějakém zvýšení příjmů státního rozpočtu, hazarduje s touto zemí,« řekla našemu listu Aulická Jírovcová.

Podle ní vláda nakonec k vyššímu zdanění některých subjektů bude muset sáhnout. »Obávám se však, že opatření, která budou bolet, si vláda nechává až na dobu po krajských volbách,« poznamenala stínová ministryně KSČM.

(ste)