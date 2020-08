Je na tom naše svoboda a demokracie tak špatně?

Z televizního zpravodajství jsme se před několika dny dozvěděli, že ve statku rodiny Mašínů, který »konečně« byl vydán Zdeně Mašínové, bude památník na hrdiny rodiny Mašínů. Prý po dokončení se zde budou konat přednášky, vzpomínkové akce, budou sem sváženy děti, aby se dozvěděly, co je hrdinství. Nejde jen o podplukovníka Josefa Mašína, ale také o jeho syny, Josefa a Ctirada. Otec byl skutečný hrdina patřící do skupiny »tří králů« a položil v boji za naši vlast svůj život, synové na tom jsou už jinak. Ti v době míru a klidu se rozhodli pro své osobní zneuznání a ztrátu majetku a rodinné prestiže vraždit nevinné lidi. V Česku tak zabili tři a jednoho hasiče, který přijel hasit jimi zapálené stohy, těžce zranili. Jen proto, že neměli k tomu příležitost a prostředky, nebylo mrtvých víc. V NDR pak zabili dalších pět příslušníků pořádkových sil, z nichž minimálně jednoho jen proto, že se ocitl v blízkosti vrahů.

Údajní tito »skuteční hrdinové« neváhali zavraždit ty, kteří jim chtěli pomoci, a jednoho z nich podřezali, ač již byl pacifikován chloroformem. Peníze z krádeže výplat ukradených zavražděnému pokladníkovi si rozdělili na koupi motocyklu, nábytku a další osobní potřeby. Obyčejní zloději, kteří se mají stát hrdiny! Dodnes je většina národa jako hrdiny nebere.

Nedivil jsem se proto, že na »slavnostní akci« byl přítomen v uniformě plukovník Stehlík, který donedávna vedl na Ministerstvu obrany ČR úsek »paměti« a směroval ho nenávistným směrem k čemukoli v předlistopadové minulosti, a dnes je protismyslně šéfem Památníku Lidice.

Právě on byl před sedmi lety jedním z hlavních vítaných hostů při odhalení plakety Milana Paumera v prostoru poděbradského hradu. Tehdy se společně se senátorem Sobotkou a dalšími hosty shromáždili, aby svou přítomností potvrdili to, co na desce bylo napsáno. Dodnes je na ní tak možno číst: »Z otroctví, bez boje, není cesta ke svobodě.« Jenže v jejich případě nešlo o boj, ale o vraždění. Doslova vraždění nevinných, kteří jim přišli do cesty. A u všeho Milan Paumer byl. To, co je na desce napsáno, má také být smyslem památníku, který vznikne na mašínovském statku. Vraždění se bude zaměňovat za »boj za svobodu« a v tom se budou vychovávat i děti, které sem budou přiváděny povinně. Proto si kladu otázku: Je naše svoboda a demokracie na tom tak špatně, že musí glorifikovat hnusné vraždy a zaměňovat »boj za svobodu« za násilí na nevinných lidech, na těch, kteří chtěli pomoci a kteří bránili majetek druhých?

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM na senátora na Děčínsku