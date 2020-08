Bělorusko a Wisconsin – rozdíly tu jsou

Bělorusko! Denně můžeme vidět na obrazovkách pouliční boje a demonstrace s převažujícími mladými tvářemi. Můžeme se jen ptát: Zasáhnou? - tedy pořádkové síly. Nezasáhnou? Tři mrtví z »přemíry adrenalinu«, stovky zadržených a slibovaná pomoc ze strany Západu, tak lze situaci charakterizovat. Jen té krve je málo a ještě ani nejde o krev z policejních projektilů. Kdy už konečně někoho běloruská policie či armáda zastřelí, kdy střet s pořádkovými silami se vyvine v řež, kdy mrtvých či zraněných budou desítky či stovky? Pak tu konečně bude další »barevná revoluce«, která Bělorusko »otevře světu«. Nestačí srdceryvné stížnosti revoltujících do mikrofonu zpravodaje České televize a ani pouliční zásahy bez mrtvých. Nestačí ani předvádět sílu policejními vozy, které na nějaký čas u jedné demonstrace zastaví a pak zase odjedou! Tak jsme to alespoň mohli vidět na televizní obrazovce.

Zatím to je jen slabý odvar Majdanu a »demokratické státy« mají znesnadněnu úlohu. Proto můžeme jen slyšet, že Evropa (tedy EU) se musí prý sjednotit a pomoci »těm chudákům«, kteří chtějí »jen svobodu, demokracii a lepší zítřky«. Zřejmě i platit za léčení, vzdělání a rozdělit se o své suroviny s těmi za západními hranicemi. A je co nabídnout - palivoenergetické zdroje (ropu, doprovodný plyn, rašelinu, hnědé uhlí a hořlavé břidlice), draselnou a kamennou sůl, stavební a obkladový kámen, suroviny na výrobu cementu a vápna, stavební a sklářské písky, různé druhy hlíny, železnou rudu, fosfority nebo hlinitanové suroviny. Ale to hlavní – pokud Bělorusko padne do rukou »demokracie«, pak zase o kus dál se posunou hranice k neposlušnému Rusku. Prstenec kolem něj bude v Evropě uzavřen.

Ne, neschvaluji ani bití demonstrantů policejními jednotkami, ale ani soustředěný propagandistický útok na jakoukoli zemi a hrozby dalšími sankcemi ze zahraničí.

Wisconsin! Členský stát americké unie skoro u kanadských hranic. Tady kdysi bylo také mnoho surovin. I olovo se mohlo nabídnout ostatním státům unie. Olovo už není, vyčerpaly ho velké společnosti, jejichž akcionáři zisk pěkně uložili do bank. A většinou ne wisconsinských. I tady se demonstruje. Ale tady jsou skuteční mrtví. Zabití policejním zásahem. Přitom zde jde o opravdovou svobodu a demokracii. Jenže takto to žádný z »demokratů« nesmí nazvat. Zvláště ona »demokratická Evropa« a její mainstreamová média. Prezident Trump sem, do Wisconsinu, dokonce poslal Národní gardu, aby zakročila proti protestujícím. Zatýká se, soudy rozhodují rychle. Žádné sankce však Evropa, tedy EU, proti americké vládní administrativě nepřipravuje. Ani na ně nesmí pomyslet. Jaký rozdíl proti Bělorusku. Tam přece demonstrují »demokraté« na rozdíl od Wisconsinu, kde problémy dělají »chuligáni a rozvraceči demokracie«. A proti nim je zřejmě možné střílet dokonce ostrými.

A Bělorusko? Tady zatím suroviny si »přivlastňuje stát« a fabriky, včetně slavné traktorky, z padesáti procent také ovládá. Na rozdíl od Wisconsinu. Stát totiž, pamatujete?, je špatným hospodářem. Proto u nás v každém městě najdete trosky bývalých průmyslových celků, jež byly chloubou Československa. A i družstva dokázala zajistit potravinovou soběstačnost. To způsobil předlistopadový režim?

Nyní jde o to, aby ona »demokracie« pronikla i do běloruské země. Ve Wisconsinu se už tak dávno stalo. Proto onen rozdíl v přístupu k oběma demonstracím.

Jaroslav KOJZAR