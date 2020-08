Zlouni

Tak jsem se postavil do řady diváků, kteří zhlédli v kině hit letošního roku – film Christophra Nolana TENET. Mistrná řemeslná podívaná, to ano. Dobře vybraní herci, to také. A k tomu nová myšlenka o cestování časem.

Neskončíte při něm na místě B rovnou v roce, který už se dávno odehrál, jako to dělal kdysi slavný Dr. Brown ve svém DeLoreanu, ale míříte z místa A pozpátku. Takže z plného revolveru nevylétne kulka ven, ale naopak se vrátí do revolveru prázdného. I pro mě, kterého vždy cestování časem fascinovalo, zajímavý a neotřelý nápad.

Jen bych se rád zastavil nad jednou maličkostí. Proč v každém druhém špionážním filmu musí být ten největší záporák a zloun Rus? Kdy už se dočkám filmu, kde neohrožený agent z Ruska zachraňuje svět před šílencem z USA?

Ano, jde jen o filmovou fikci, navíc v případě snímku TENET dokonale natočenou. Ale i tak se bohužel vytváří povědomí mladých lidí o tom, kdo stojí na správné straně světa, a kdo ho chce jen zničit…

Petr KOJZAR