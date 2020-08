Film odkrývá souvislosti

Na úctyhodnou plochu 102 minut naplánovali francouzští tvůrci dokumentární film rozkrývající aspoň něco z toho, co předcházelo podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení. (Film Pakt Ribbentrop-Molotov, v originále The nazi-soviet pact. Fiasco of the European Diplomacy, nabídla Česká televize; je dostupný v archivu ČT.) Tento počin je z dokumentárních filmů, věnujících se smlouvě podepsané 23. srpna 1939, asi tím nejlepším, avšak i jeho autoři se nevyhnuli hned v úvodu a pak v úplném závěru obvyklým klišé: důsledky smlouvy negativně ovlivnily osudy milionů lidí. Jenže historicky správně by to mělo znít takto: Osudy milionů lidí negativně ovlivnily důsledky nečinnosti a lavírování evropských států včetně Polska ve 30. letech, jejich laškování s nacistickým režimem a podceňování Hitlera. Jasné důkazy k fiasku evropské diplomacie předestřel právě tento film.

Jako skutečné osobnosti vycházejí ve filmu sovětští diplomaté Ivan Majskij a Maxim Litvinov. Majskij jako velvyslanec v Británii se snažil o sovětsko-britské spojenectví. Litvinov chtěl obnovit spojenectví s Francií, opakovaně vystupoval ve Společnosti národů v Ženevě a vyzýval ke spojení sil proti Německu. Jeho naléhavé apely však zůstávaly bez odezvy. Kdo v současné době vůbec zmíní tyto dva muže? Kdo by dnes připomněl, že podstatou sovětské zahraniční politiky ve 30. letech byly snahy o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti? Film připomíná i další opomíjené okolnosti, například pakt Japonska a Německa proti Kominterně (proti SSSR) v roce 1936 a Hitlerovo vyhlášení »křižáckého tažení proti komunismu«, jinými slovy proti Sovětskému svazu. Hlavní protivník nacistického režimu byl tedy zřejmý.

I Československo se v dokumentu objeví, jako oběť mnichovské dohody. Litvinov potvrdil, jak zazní ve filmu, že Sovětský svaz dodrží své závazky plynoucí z čs.-sovětské smlouvy, ale Francie, s níž měla ČSR spojeneckou smlouvu, nereagovala. A Varšava nepovolila průchod Rudé armády přes své území, takže Polsko znemožnilo obranu ČSR před rozpínavostí agresivního souseda. Pokud současná polská politika svaluje vinu za rozpoutání druhé světové války rovným dílem na nacistické Německo i SSSR, tak je nutné připomenout, že to bylo Polsko, které uzavřelo v roce 1934 pakt Hitler–Pilsudski. Polský ministr zahraničí Beck měl blíže k nacistům, zajel za Hitlerem na jeho horské sídlo. Polsko odmítalo principy kolektivní bezpečnosti a po Mnichovu si smlslo i na našem území...

Teprve na jaře 1939, když všem teklo do bot (Hitler remilitarizoval Porýní, anektoval Rakousko, nedodržel ani mnichovskou dohodu), přistoupily Británie a Francie k jednáním se Sovětským svazem. Když však přijeli jejich vojenští činitelé v létě do Moskvy, ukázalo se, že nemají pověření ke konkrétní dohodě! Za takové situace se musel SSSR, jenž byl na své východní hranici ohrožován Japonci, nějak zařídit. Přistoupil na návrh německé strany na smlouvu o neútočení. Zodpovědný státník v nastalé situaci hlavně zaopatří svou zemi, v tomto případě dočasně - když ostatní otálejí. Smlouvou bylo zabráněno, aby se západní státy spojily s Německem proti SSSR. I o tom nutno přemýšlet a nepapouškovat usnesení EP o »významu evropské paměti«.

Monika HOŘENÍ