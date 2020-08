Ilustrační FOTO - Pixabay

Hanebný antikomunistický čin

Ve čtvrtek bylo zjištěno, že došlo ke zhanobení pomníku Anny Kvašové, zavražděné v Ratajské oboře v lednu 1952. Případ byl oznámen Policii České republiky v Uhlířských Janovicích.

O zhanobení pomníku informoval policii v Uhlířských Janovicích ve čtvrtek Peter Krajčovič. Ten také informoval předsedu Středočeského KV KSČM Stanislava Grospiče. »Obracím se na Vás jako na člověka, o kterém vím, že se zúčastnil pietního aktu u pomníku Anny Kvašové, zavražděné v Ratajské oboře v lednu 1952. Nejsem zastáncem komunistické strany. Avšak znevažování a poškozování jakéhokoliv památníku či hrobu považuji za hanebnost! Také chci, aby kromě policie jste o tom věděl i Vy, protože paní Anna Kvašová byla členkou KSČ a já netuším, kdo se postará o očištění pomníku? Policie zjišťuje, pod koho pomník spadá a kdo je odpovědný za jeho udržování,« napsal Grospičovi Krajčovič.

»Zneuctění pomníku Anny Kvašové je třeba vnímat jako hanebný čin, který vysoce překračuje antikomunistické projevy nesnášenlivosti, ale útočí i na lidskou důstojnost. Nesmíme být k těmto projevům lhostejní a je třeba se proti nim rozhodně postavit,« uvedl poslanec a místopředseda ÚV KSČM Grospič.

»Kdo tohle může dělat? Jsou to děsná prasata!« nebere si servítky Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora, na jehož území se pomník nachází. »Zjišťujeme podrobnosti a v pondělí se rozhodneme, jak budeme dále postupovat. Musíme zjistit, komu ten pozemek a pomník patří. Ale bez ohledu na to, kdo tuto zrůdnost udělal, dáme v pondělí pomník do původního stavu. Jakmile tak bude učiněno, pokloníme se u obnoveného pomníku i v rámci celé středočeské organizace,« popsal další postup Klán.

Komunistická funkcionářka Anna Kvašová byla zastřelena 10. ledna 1952 v lese za vesnicí Mirošovice. Kvašová byla tehdy členkou rady MNV v Chrástné. Ze své funkce prosazovala kolektivizaci zemědělství. Proto se stala terčem útoku skupinky lidí, kteří byli nespokojeni s tehdejšími poměry. Navíc se někteří z nich rozhodli, že si s Kvašovou vyřídí i soukromé účty. Vylákali ji do lesa, kde ji chtěli původně pouze postrašit. Jenže vše se zvrhlo a jeden z organizátorů celé akce, Antonín Landstoff, střelil Kvašovou z pár kroků pistolí do hlavy. Okolnosti události jsou dány, přesto se široké veřejnosti podsouvají různé smyšlené příběhy a fabulace o průběhu této tragické události a vytváří se dojem, že šlo pouze o nešťastnou shodu okolností.

(zku)

FOTO – Peter KRAJČOVIČ