Rozhovor Haló novin s Evou Badinkovou (KSČM), zastupitelkou Zlínského kraje

Přestaňme rozdávat peníze tam, kde to není třeba

Můžete se nám představit?

Myslím, že nebudu čtenáře unavovat dlouhým představováním. Jen pro připomenutí, pracuji u Policie ČR na obvodním oddělení Bystřice pod Hostýnem. Mnozí lidé za mnou chodí se svými problémy a starostmi.

Jsem zastupitelka Zlínského kraje a také zastupitelka v Bystřici pod Hostýnem.

V dosavadním volebním období jste krajskou zastupitelkou Zlínského kraje. Co se podařilo prosadit?

Vzhledem k tomu, že jsem v opoziční straně, moc se toho prosadit nepodařilo. Všemožně se snažíme zabránit stavbě nové nemocnice, což je oříšek tohoto volebního období. Samozřejmě je problémů více. Jsou to třeba dotace církvím. Tento trend sypání peněz církvi na opravy kostelů a kapliček prostě nejsem ochotna tolerovat. V neposlední řadě je to nehorázné, až korupcí zavánějící plýtvání veřejnými finančními prostředky a ustřihnutí šňůry k veřejné kontrole. Stále totiž tvrdím, že jsou to finance nás všech daňových poplatníků a máme právo i povinnost starat se o účelnost při jejich vynakládání.

Od roku 2018 jste také městskou zastupitelkou v Bystřici. Co se podařilo tam?

Bystřice je menší město, kde každý zná v podstatě každého. To se projevuje i na spolupráci v rámci zastupitelstva. Je snazší se domluvit a rozvykládat si věci, které jsou třeba. Pokud bych měla říct, co se povedlo, tak je to určitě zpětný odkup bývalého hotelu Podhořan, kde byli ubytováni nepřizpůsobiví občané. Ale nejen to. Město se v rámci finančních možností zvelebuje, snaží se pořádat akce pro občany. Tento vcelku dobře nastartovaný trend ukončil COVID-19. Uvidíme, co přinese podzim a další rok. Prioritu vidím v zachování pracovních míst, hlavně v Tonetovce, což je největší místní zaměstnavatel, ale i u dalších zaměstnavatelů. Těch je i tak na Bystřicku poskrovnu.

Hodně jste byla aktivní ohledně stavby nemocnice ve Zlíně. Kde tam byl zakopaný pes? A co říkáte na nynější stav?

Ano, jsem aktivní právě ve věcech týkajících se záchrany Baťovy nemocnice, ale nejen v nich. Tady jsme se dokázali spojit jako zastupitelé napříč politickým spektrem a bojovat za dobrou věc. Přidali se lékaři, odboráři, zdravotní sestry a ostatní zdravotnický personál. A on to není ani zakopaný pes, jako touha po moci a chamtivost stávající koaliční garnitury. Spravedlivě ale musím říci, že k nim nepatří hnutí ANO.

A jaký je stav nynější?

Na povrch vyplouvají věci, které jsou na hraně zákona a dle mého mínění spíše již za ní. Některé věci už šetří orgány činné v trestním řízení. Bojuje se o možnost krajského referenda. To vidím jako jediný demokratický nástroj k rozhodování o stavbě nové nemocnice. Lidé mají právo rozhodovat o takové investici, jsou to i jejich peníze.

Jak se podepsal na vašem kraji COVID-19­­­­­­

Zlínský kraj je poměrně malý. Pracovních míst není nikdy dost, zvláště těch dobře placených. COVID-19 i tady zanechal svoji stopu. Tak jako po celé republice o peníze přišla města, městečka i obce. Mnoho lidí pracuje na poloviční úvazky, ale z toho se rodina uživit nedá.

Nedávno zavřeli sklárnu v Karolínce. Lidé přišli o obživu a nemají v podstatě kam dojíždět. Přitom kvalitní užitkové sklo se vyrábělo více jak 140 roků. Vidíte, teď jsem si vzpomněla na jednu pasáž z filmu Pelíšky, když tam jsou opěvovány plastové skleničky, a reakce je: »A skláři nebudou mít co žrát.«

Myslím, že tady se kraj měl zajímat a také pomáhat.

Jaké jsou vztahy na městě s koalicí a dalšími opozičními stranami?

Co se týče vztahů s opozičními stranami, ve městě jsou na dobré úrovni. Řekla bych, že ani tak nepřevládají mocenské choutky. Prostě je to vždy o lidech. Nakonec, když si to tak vezmeme, kolikrát ani v rámci jedné strany se lidé nejsou schopni dohodnout.

A vztahy v krajském zastupitelstvu?

Na kraji jsou vztahy mezi jednotlivými představiteli a zástupci stran horší. Mnohdy se projevuje arogance, nechuť najít konsenzus a nevím, jak to říci slušně, prostě »lezení do zadnice«. Bohužel boj o lepší život lidí ve Zlínském kraji zastínil boj o moc, vlastní ego, a pokud se přidá arogance, je to přímo třaskavá nálož. Ale jsou tam i dobří lidé a na těch je třeba stavět.

O co hodláte nyní usilovat na kraji v případném dalším volebním období?

Mohla bych tady psát litanie o tom, co chci, co nechci. Začala bych asi narovnáním všeho, co bylo za poslední čtyři roky pokřiveno. A to zcela zásadně. Jsou to vztahy jak zastupitelů navzájem, tak i strach obcházející krajský úřad, kdy jsou lidé pod taktovkou hejtmana Čunka. Tak se prostě pracovat nedá. Samozřejmě je to zastavení bláznivin ohledně nové nemocnice. Pomoci zdravotníkům vrátit do jejich práce klid, důvěru a jistotu. Přestat rozdávat peníze tam, kde to není třeba. Problémů je v kraji dost a za čtyři roky vlády KDU-ČSL jich přibylo ještě víc. Bude tedy i na voličích záležet, zda mi dají zelenou do další práce.

Mimo jiné, chci vás pozvat k volbám, neboť to nebudou jen volby do zastupitelstva Zlínského kraje, ale chystá se také první krajské referendum, kdy občané budou hlasovat o Baťově nemocnici.

Pokud budete mít zájem, zodpovím další vaše dotazy na besedách a v předvolební kampani.

Volte srdcem!

Zbyšek KUPSKÝ