Ilustrační FOTO - Pixabay

Opavští Piráti nesolidním partnerem?

Uskupení Piráti a Opavané vystoupilo z koalice ovládající opavský magistrát. Důvodem jsou prý dlouhodobé neshody ve vedení města. Následovat zřejmě bude rezignace pirátské zastupitelky Hany Brňákové na funkci náměstkyně primátora.

Podle mluvčí moravskoslezských Pirátů Jany Ožanové byly rozpory v koalici v posledním půlroce čím dál tím častější. Uvedla, že hlavním důvodem nespokojenosti bylo a je počínání primátora Navrátila, který podle ní opakovaně a dlouhodobě nerespektuje dohodnuté rozdělení gescí ve vedení města, určené zastupitelstvem města, a osobně zasahuje do kompetencí svěřených náměstkyni Brňákové.

»Prostě nám došla trpělivost. Když jdete do politiky s tím, že chcete něco změnit k lepšímu, máte na to příslušný mandát, a ten, komu by mělo jít o společnou věc, vám hází klacky pod nohy, je něco špatně. Řečeno sportovní terminologií jsme v poločase byli nuceni koaličním partnerům vystavit červenou kartu,« uvedla Brňáková. S vystoupením z koalice podle Ožanové souhlasili čtyři z pěti členů zastupitelského klubu uskupení Piráti a Opavané.

Opavská rada má 11 členů. Pět radních získalo ANO, Piráti a Opavané tři, Občané městských částí dva, jedno křeslo obsadil společný kandidát volebních uskupení KDU-ČSL a Zelená pro Opavu. Primátor Tomáš Navrátil (ANO) řekl, že zbývající členové v koalici zůstávají a on je pověřen hledáním nového koaličního partnera. Zbytek koalice se podle něj už sešel. »Jednohlasně setrváváme na pokračování spolupráce. Budeme hledat nového koaličního partnera. Nyní nám pro většinu v zastupitelstvu chybí tři hlasy,« řekl Navrátil. S důvody vypovězení spolupráce nesouhlasí.

»Bohužel, poslední měsíce jsme se opakovaně přesvědčili o tom, že se jedná o nesolidního, nekompetentního partnera, který se neštítil ani neférového jednání hraničícího s vydíráním. Osobně se domnívám, že za celou kauzou stojí jen a pouze politická ochrana jejich problematického člena zaměstnaného v městské příspěvkové organizaci, kterou zásadně odmítáme,« řekl primátor.

Za vším podle něj stojí spor ředitelky Opavské kulturní organizace, kterou je Marcela Mrózková Heříková, s jejím podřízeným dramaturgem Janem Kunzem. Ten byl za Piráty v roce 2018 zvolen do zastupitelstva. »Celé to beru jako fikci a zástěrku. Je za tím právě tato kauza,« řekl Navrátil.

Komunální volby v Opavě vyhrálo hnutí ANO, v devětatřicetičlenném zastupitelstvu má deset mandátů. Na druhém místě skončila koalice ODS, TOP 09 a Soukromníků, která má šest křesel, a třetí byli Piráti & Opavané s pěti mandáty. Čtyři mandáty mají sociální demokraté. Po třech připadlo Změně pro Opavu a Občanům městských částí Opavy. Po dvou mandátech mají čtyři subjekty – KDU-ČSL, SPD, Zelená pro Opavu + Strana zelených a KSČM.

(zku)