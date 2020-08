Adéla Gondíková, Amélie Pokorná a Petr Vaněk

Sestřičky se dočkaly znělky

Nový seriál Sestřičky Modrý kód, který diváci mohou sledovat poprvé už dnes večer, už má svoji úvodní znělku. Jak v úterý oznámila televize Prima, každý díl »Sestřiček« zahájí melodie známého hitu kapely Jelen Klidná jako voda.

V doprovodu refrénu této písně poznají diváci čtyři ústřední postavy nového seriálu Sestřičky, »Míšu« Adélu Gondíkovou, »Mery« Sabinu Laurinovou, »Lukáše« Jana Nedbala a »Katku« v podání Natálie Halouzkové.

Refrén písně kapely Jelen nevybrali tvůrci náhodou. »Ta píseň jako by byla psaná přímo pro Sestřičky. I když to tak není, její nálada i slova naprosto vystihují nejen podstatu seriálu, popisují charaktery našich sestřiček, ale i skutečných zdravotních sester. Zpívá se v ní: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti poddá a zbavíš se všech pout. Svěží jako ranní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kameních bosá, svět máš na dlaních… Práce zdravotních sester je nesmírně náročná, musí být klidné, silné, soustředěné a jejich dlaně jsou často tím, co skutečně léčí, věříme, že se v našich Sestřičkách najdou,« řekl kreativní producent seriálu Ivan Vodochodský.

Medical drama končí

Seriál vychází z prostředí a příběhů oblíbeného Modrého kódu, opouští ale žánr medical drama. I tuto skutečnost znělka zohledňuje. »Změna oproti znělce Modrého kódu je především v tom, že Sestřičky jsou více vztahovým seriálem. Nejsou tak dramatické, jako byl Modrý kód. Proto i jejich znělka je mnohem milejší,« vysvětlil kreativní ředitel televize Prima Michal Pacina.

Sabina Laurinová

Úvodní znělka seriálu vznikala v ateliérech seriálu a její natáčení probíhalo ve dvou dnech. »Herci vědí, že jde o specifický způsob natáčení. Do tří až čtyř vteřin potřebujeme koncentrovat příběh postavy. Je to jiný druh práce, než na jaký jsou zvyklí z běžného natáčení. Záběry mnohokrát opakujeme, dokud přesně nevyhovují naší představě,« dodal Pacina.

Sestřičky spojují to, co měli diváci Modrého kódu nejraději, s tím, co na seriálech diváci milují: romantiku, napětí a vztahová dramata, která známe z vlastních životů.

Míša, Katka, Lukáš a Mery. Čtyři sestřičky z Nemocnice Rubava, čtyři silné příběhy a nespočet osudů, které mohou ovlivnit. Milují svoji práci, ale mají také své rodiny, přátele, svá trápení i touhy.

Do seriálu přecházejí nejoblíbenější postavy z Modrého kódu v čele se Sabinou Laurinovou v roli vrchní sestry Mery. »Prozradím, že jí do života vrátíme její osudovou lásku Davida v podání Marka Němce, kterého si diváci i Sabina vyprosili. A nově přichází skvělá Adéla Gondíková jako její kamarádka Míša s celou svou rodinou. Tým sestřiček doplní i mladá a půvabná Natálie Halouzková jako sestra Katka a mladý talent Honza Nedbal v roli zdravotního bratra Lukáše. A jsem rád, že se nám podařilo pro roli Honzovy babičky získat úžasnou herečku Danielu Kolářovou. Věřím, že takovou sestavu diváci ocení,« prozradil Vodochodský.

(mac)

FOTO – FTV Prima