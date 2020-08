Ilustrační FOTO - Pixabay

Obyčejný jablečný a vinný ocet

Ocet nemá chybu, však vám to více méně připomínáme průběžně každý rok nejméně jednou. I ten nejlevnější, kvasný, litr za 15 korun, je výborný k nakládání zeleniny, k ochucení omáček a ředěný vodou i do zeleninových salátů. Ale babičky věděly a vědí mnohé i o skvělých vlastnostech octů »neobyčejných«, jablečném a vinném. Ctily a ctí je nejen jako dochucovadlo různých pokrmů, ale svým způsobem též jako lék.

Jablečný i vinný ocet jsou totiž považovány za starý lidový lék, který pomáhá zbavit se řady zdravotních potíží. Babičky věřily, že pomáhají snižovat krevní tlak, ničí záněty a infekce především močových cest, bolesti v krku. Octové obklady pak pomáhají řešit problémy s křečovými žilami. I lecjaké kožní choroby se omýváním a obklady těmito octy ředěnými vodou, obvykle v poměru 1:1, nebo 1:2 dařilo léčit. Podobně i mnohé jiné neduhy. Nepochybně cenný je jejich účinek na lepší trávení, v boji s únavou, zlepšení paměti a obecněji pak – proti stárnutí, což je dobrá zpráva.

A v lecjaké rodině si ženy a dívky oplachují umyté vlasy roztokem vody a octa dosud. Aby měly vlasy krásné a lesklé. Roztok vody a jablečného octa je podle babiček doslova kouzelnou lázní pro vlasy. Podle nich je to skvělá přírodní léčba na nepříjemné problémy s pokožkou hlavy a vlasů. Babičky však doporučovaly a doporučují opatrnost. Vlasy a pokožka hlavy jsou u každého jiné, a proto oplach roztokem jablečného octa nemusí u každého fungovat stejně. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda i u vás bude oplach roztokem jablečného octa (stačí čtyři lžíce na litr vody) fungovat, je zkusit to.

Jablečný ocet je často označován za elixír mládí, je prý super pro zdraví i pro štíhlost. Má údajně léčivé účinky, a to díky svým antibakteriálním a protiplísňovým vlastnostem. Pomáhá například zabránit tvorbě lupů. Pomůže zatočit s akné a jinými kožními problémy, jak jsme již zmínili. Můžete ho nanést na tvář pomocí bavlněných tamponků. Nezapomeňte ho ale nejdříve naředit, jeden díl octu a dva díly vody. Aplikujte ráno a večer. Omývání obličeje slabým vlažným roztokem jablečného octa prý spolehlivě zajistí hebkou pleť.

O jablečném octu se říká, že pomáhá hubnutí. Podle babiček snižuje chuť k jídlu, zrychluje metabolismus a zmírňuje zadržování vody. Ale pozor, nemůžete čekat, že vás jablečný ocet spasí. Může to být pouze doplněk ke zdravému stravování a pohybu. Nejlepší je ho užívat hned po ránu na lačno. Smíchejte dvě lžíce jablečného octa s hrnkem teplé vody a po malých doušcích vypijte. Příliš kyselé? Tak přidejte lžičku medu (ne cukru!), doporučují bábinky. Dívkám (i mladým mužům) bažícím po štíhlosti doporučovaly před každým jídlem vypít hrnek vody se lžící jablečného octa.

Sklenice jablečného či vinného octa v koupeli ve vaně tělo i ducha osvěží. Sice žádný vědecký důkaz o jejich báječných účincích (pokud víme) neexistuje, ale kdo ví, jak to vlastně je. Říká se totiž, že léčebné účinky obou octů byly známy již ve starém Egyptě, Řecku i v Římě.

Kupujete-li jablečný ocet, vyhněte se »čirým« výrobkům. Pravý jablečný ocet je zlatohnědá tekutina s viditelnou usazeninou na dně. Ten najdete obvykle jen v prodejnách se zdravou výživou.

Anebo to udělejte tak, jako naše babičky, vyrobte si ho doma. Pár kilo čerstvých jablek po omytí nastrouhejte a rozdělte do sklenic. Zalijte převařenou studenou vodou tak, aby byla asi tři až pět centimetrů nad vrstvou jablek. Zakryjte víčkem a nechte zhruba sedm dní na teplém místě. Dvakrát za den promíchejte dřevěnou vařečkou. Pak přeceďte, sklenice uzavřete a nechte na tmavém místě (spíž je dobrá) tři týdny, poté znovu přeceďte přes velmi jemné síto vyložené sepraným kusem plátna, nejlépe do láhví. Ty uložte v chladu na tmavém místě.

Podle babiček neředěný jablečný ocet pomáhá odstranit či zeslabit stařecké skvrny. Vybělí je. I proto možná jejich ruce byly běloskvoucí. Jablečný ocet používaly i k bělení zubů. Lehce je jím potřely, nechaly chvilku působit a poté ústa důkladně vypláchly vlažnou vodou.

Vinný ocet odstraňuje svědění při různých vyrážkách, a to poměrně rychle, tvrdily babičky a měly pravdu. Však jsem se o tom několikrát přesvědčil. A navíc se domnívaly, že červený vinný ocet zpomaluje stárnutí a podporuje dlouhověkost. A nám nezbývá, než jim buď věřit, anebo to zkusit.

A teď »octová klasika«. Používejte běžný kvasný ocet k úklidu. Těžko říct, zda babičky trápila ochrana životního prostředí, spíše předpokládejme, že ne. Ale věděly, že ocet je skvělé a levné řešení k likvidaci vodního kamene, k dezinfekci WC či koupelny. Má totiž přirozené dezinfekční účinky. I proto o něm tak často píšeme. Neředěný zabraňuje vzniku plísní, například ve spížích starších rodinných a činžovních domů, v nichž je vyšší vlhkost.

A ještě něco! Babičky nejméně jednou týdně osvěžovaly vzduch v ložnici či v místnostech, které se celodenně nepoužívaly, tak, že do hlubší misky nalily hrnek neředěného octa. Ten se pozvolna odpařoval a vzduch byl svěží příjemnou nakyslou vůní. Inu babičky si skoro se vším věděly rady…

