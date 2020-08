Běloruský prezident Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Sankce EU budou. Nejde ale o Bělorusko

Ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie se na dvoudenním neformálním zasedání v Berlíně shodli na podobě sankčního seznamu, kterým potrestají osoby odpovědné za údajné volební podvody a následné represe v Bělorusku.

Novinářům to po skončení jednání řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček, který uvedl, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko na seznamu ovšem není. Jednání v Berlíně bylo neformální, proto ministři žádné definitivní rozhodnutí nepřijali, sankční seznam by ale mohl být schválen v příštím týdnu.

»Je jasnějši, jak seznam bude vypadat. Budou do něj zahrnuti vysocí představitelé běloruského režimu,« řekl Petříček, který uvedl, že na listině bude asi dvacet jmen. O zhruba dvou desítkách osob na závěrečné tiskové konferenci hovořil i šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Za důvod, proč běloruský prezident zatím není zahrnut mezi osoby postižené sankcemi, označil skutečnost, že by to mohlo ohrozit případný dialog mezi režimem a opozicí, který EU podporuje. Pokud se ale situace v zemi zhorší, EU může Lukašenka na seznam připsat.

Lukašenko prý odmítl jakoukoli roli OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) v moderování dialogu. »To je podle našeho názoru v rozporu se závazky OBSE a Bělorusko je členem OBSE,« dodal šéf Černínského paláce.

Hodlá se bránit

Lukašenko pohrozil recipročními kroky v případě zavedení sankcí vůči své zemi. »Nařídil jsem vládě předložit návrh přeorientování všech obchodních toků z litevských přístavů na přístavy jiné. Uvidíme, jak s tím budou žít,« řekl Lukašenko při návštěvě jednoho potravinářského závodu. Podle agentury BelTA v této souvislosti uvedl, že 30 % litevského rozpočtu tvoří přeprava zboží z Běloruska přes Litvu. »Ukážeme jim, co jsou to sankce. Jestli se (Poláci a Litevci) doposud dostávali do Číny a do Ruska přes nás, tak teď budou létat buď přes Baltské nebo Černé moře, aby mohli obchodovat s Ruskem,« pohrozil rovněž Lukašenko. Litevské ministerstvo zahraničí už zařadilo na svůj běloruský sankční seznam 118 lidí, včetně Lukašenka.

Lukašenko vyhlásil rovněž bojovou pohotovost polovině běloruské armády. Tento krok zdůvodnil cvičením paktu NATO u hranic Běloruska, informovala BelTA. »A proč v tuhle chvíli začali rozmísťovat síly NATO u našich hranic? Přímo u hranic zahájili cvičení. Co mám dělat? Rozmístil jsem rovněž u hranic jednotky, polovinu armády jsem uvedl do stavu bojové pohotovosti. To není levné,« rozhorlil se. »Nejsme idioti,« poznamenal rovněž v této souvislosti.

Chtějí zničit Rusko

Lukašenko také řekl, že Západu nejde o Bělorusko. »Bělorusko je jako obvykle odrazový můstek na Rusko… Je třeba zlomit tuto vládu, která tady je, a podsunout jinou, která se obrátí na cizí stát (s žádostí), aby poslali vojska a poskytli podporu. Potřebují tady trh, na němž budou moct prodávat své výrobky,« poznamenal prezident.

Panují obavy, že pokračující silný odpor proti sobě se bude Lukašenko snažit potlačit i s nasazením armády. Požádal dokonce ruského prezidenta Vladimira Putina o vytvoření záložní policejní síly, které jsou nyní připraveny Lukašenkovi pomoci udržet se u moci. Putin ale tvrdí, že potřebu jejich nasazení v sousední zemi teď nevidí.

V Minsku policie podle ČTK ve čtvrtek zadržela dalších více než 260 lidí, včetně pěti desítek novinářů. Pět osob policisté zatkli v jiných městech. Ministerstvo vnitra ráno oznámilo zadržení 115 lidí.

