Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Prezident Zeman opustil nemocnici, nyní bude v Lánech

Prezidenta Miloše Zemana odvezla sanitka z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích do domácího ošetřování. Podrobil se v ÚVN operaci paže, kterou si v úterý zlomil při pádu. Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke se zotavuje bez komplikací a léčen bude nyní ambulantně. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident bude nyní pobývat v Lánech, kde ho čeká domácí rekonvalescenční péče. Rekonvalescence bude podle dřívějších informací Hradu trvat šest až osm týdnů. Kvůli svému zdravotnímu stavu zrušil prezident plánovanou návštěvu Jihomoravského kraje, která se měla uskutečnit v příštím týdnu.

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy. Převezen byl do ÚVN, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub.

"Lékaři jsou spokojeni s kontrolními RTG (rentgenovými) snímky a byla zahájena opatrná rehabilitace. Zotavení pana prezidenta po výkonu probíhá bez komplikací," oznámila na webu nemocnice mluvčí Zinke.

Zástupci Hradu dříve uváděli, že Zeman se po operaci cítí velmi dobře a už zahájil rehabilitaci. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář ve čtvrtek ČTK řekl, že za Zemanem dochází fyzioterapeut, se kterým cvičí.

Prezident nebyl při odjezdu z nemocnice vidět. Před vchod nacouvala sanitka ÚVN s označením Mobilní jednotka intenzivní péče. Přes ni a prezidentovu ochranku nebylo možné hlavu státu při přesunu do sanitky spatřit.

Prezident se kvůli zranění nemohl zúčastnit například středečního slavnostního zahájení stavby nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu. Po prázdninách se chtějí s prezidentem sejít premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) kvůli jejich snaze o odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

V ÚVN Zeman strávil několik dní také loni v říjnu. Podle nemocnice se tam léčil pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. V tehdejší lékařské zprávě bylo uvedeno, že kromě neuropatie trpí Zeman také cukrovkou druhého typu.

Zemanův zdravotní stav budí pozornost dlouhodobě. Už před skoro 20 lety, kdy byl ve funkci premiéra, se opakovaně potýkal s ledvinovou kolikou. V září 2001 byl kvůli ní několik dní hospitalizován. V době, kdy se chystal vstoupit do přímé prezidentské volby, absolvoval malé chirurgické zákroky - v únoru 2012 operaci šlachy v palci levé nohy a o půl roku později operaci kvůli šedému zákalu. V srpnu 2013 lékaři oznámili, že Zeman trpí polyfunkční neuropatii. V říjnu 2013 se Zemad podobně jako nyní zranil doma, když v noci upadl a narazil kolenem do skříně.

(čtk)