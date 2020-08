Pokusme se o diskusi

Po třiceti letech změny společenského systému jsou u nás opět zastoupené generace, které mohou porovnávat život, možnosti i perspektivy dnes dokonce zákonem zavrhovaného socialismu a současnými mocnými propagovaného kapitalismu. Realita, statistické údaje a průzkumy veřejného mínění ukazují, že se sliby a vize z roku 1989 nesplnily (logicky lze ukázat, že se ani splnit nemohly), často však i že se jednalo o nesmyslné fantazie či vědomý podvod. Utěšovat se, že jinde jsou ještě více zadlužení, že jsou na tom v řadě hledisek ještě hůře než my, připomíná trapnou obhajobu neúspěšného školáka.

Porovnání toho, co jsme měli a mohli, s tím, co máme a můžeme, i toho, co za 30 let dokázal národ pod vedením Národní fronty, s dneškem či perspektiv společnosti, je tristní. I návrhy řešení přes lákání dalších investic do země považuji za pouhý pokus o udržení se u moci dnes, nebo ještě zítra, nikoliv však za perspektivu pro naše potomky, pro národ. A to jak po stránce jejich hmotného zajištění, důstojnosti života, tak i po stránce ochrany před nefunkčností či diskutabilní činností státní správy. Je nad možnosti této poznámky jít zde do detailů, uvítám seriózní polemiku a rád se poučím (viz dále spojení). Lákání zahraničních investic – zlatokopů a spekulantů považuji za cestu do poddanství.

Abych nezůstal jen u konstatování reality, předkládám alternativní námět. Lepší budoucnost zajistí nikoliv lákání investic a zlatokopů, ale seriózní politika státu, zaměřená na racionální výchovu a vzdělání společnosti. Vraťme se ke studiu praxe zkušeného i moudrého T. Bati v kapitalismu, jeho následovníka doc. Ing. F. Čuby, CSc., v socialismu či k racionální státní politice Číny. Domnívám se, že jde o téma hodné ne politického žonglování, ale veřejné vědecké diskuse přenášené i médii, kterou si budou »barevní i bezbarví« odborníci sami řídit bez perfidních moderátorů či politiků. Možná by se pak i zvýšil zájem veřejnosti o média. K podobnému kroku jsem zatím neúspěšně vyzval ředitele ÚSTR, pokusím se nyní obrátit s žádostí o podporu prezidenta, předsedu vlády i parlamentu a podobné instituce k podpoře vytvoření prostoru pro takový společenský dialog.

Najde se u nás odvážný politický subjekt – a zde je lhostejné, zda zprava, zleva, či ze středu politického spektra – který by námět podpořil a vzal za svůj, nebo zamítl a navrhl lepší? Už téměř 30 let naši vládci slibují lepší poměry – prý až se nastartuje ekonomika – ale neměli bychom se snažit u toho startu být? Jsou zde přece i zkušenosti, které naši rodiče zaplatili potem a krví.

Jsem toho názoru, že společenský přínos takové akce by byl významnější než letité »štvaní« duchem skoro prázdných politiků úspěšnějšího politického soka Ing. A. Babiše. Jejich honba »zločince« je na úrovni dětinských fantazií Karla Maye a připomíná jeho pronásledování fiktivních darebáků. Tam ale šlo jen o zábavu!

Evžen SMRKOVSKÝ