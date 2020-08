USA. Země, o které se mluví (II)

Kultura střelných zbraní žije v USA dodnes. Protože střelnou zbraň může vlastnit téměř každý (největším omezením je, že ji musí nosit viditelně), při vysoké netolerantnosti a agresivitě mnoho občanů USA zbytečně umírá na následky použití těchto střelných zbraní.

Časté jsou i velké střílečky, kdy někdo někam přijde a zastřelí každého, kdo mu přijde do cesty. Občas se střílejí i studenti ve školách. Zdaleka ne všechny vraždy včetně těch policejních mají rasový podtext a to i tehdy, když se střílí občané USA různých ras.

Kultura střelných zbraní proniká i do nejvyšší politiky USA. Z prezidentů USA byl zastřelen Abraham Lincoln (15. 4. 1865), James A. Galfrield (19. 9. 1881), William Mc Kinley (14. 9. 1891) a John Kennedy (22. 11. 1963). Spekuluje se, že otráven byl prezident USA Woodrow Wilson. Zastřelena byla i řada dalších významných politiků USA – černošský vůdce Martin Luther King (4. 4. 1968), favorit prezidentských voleb Robert Kennedy (6. 6. 1968) atd. Na dalších osm prezidentů USA byl atentát neúspěšný. Při neúspěšném atentátu na prezidenta Franklina Delano Roosevelta byl zastřelen starosta Chicaga českého původu Čermák, prezident Ronald Reagan byl 30. 3. 1981 těžce postřelen atd.

Krutá je bilance justičních vražd. Sotva překvapí, když soudci jsou v USA voleni a zpovídají se lidu, resp. jeho často silně manipulovaným náladám, a nikoliv platným zákonům. Soudní procesy jsou soubojem velkých peněz, resp. nejschopnější právníci jsou nepřekvapivě nejdražší. Justice USA zfušovala i prezidentské volby 2000. Rozhodla o nepřihlížení k ne dost jasně čitelným hlasům na Floridě, takže v rozporu s volbou občanů zvítězil republikán Bush junior.

Studená občanská válka

Již za prezidenta Obamy se bylo možné setkat s předpovědí, že se USA rozpadnou na tři části – demokraty ovládaný východ, demokraty ovládaný západ a republikány ovládaný střed. I když prezident USA má vysoké pravomoci, srovnatelné například s prezidenty Francie nebo Ruska, v praxi jsou problémem malé pravomoci unie versus pravomoci jednotlivých států unie versus pravomoci jednotlivých měst USA. Tak je i možné, že jeden ze států USA reálně dlouhodobě ovládá náboženská sekta a nejen alkohol tam neseženete. Rozdíly mezi jednotlivými státy unie jsou dlouhodobě značné. Včetně rozdílů právních.

Politici USA se volí vesměs v přímých jednokolových volbách. Vítěz bere vše. Zvolení je nákladné, sponzoři chtějí protislužby. Dlouhodobě se tak v USA střídají u moci republikáni a demokraté. Rozdíly mezi nimi jsou malé. Ať je zvolen ten či onen, velký kapitál (bankovní, průmyslový, zemědělský) vládne fakticky dál. Pokud by snad prezident příliš zlobil, je mnoho cest k jeho umravnění, blokováním ze strany zákonodárců počínaje. V krajním případě může i být zavražděn. Ve většině států unie nemají buď demokraté, nebo republikáni šanci. Jde o buržoazní demokracii značně kulhající.

Současná politická krize v USA má charakter studené občanské války. Tzv. hluboký stát (deep state) prosazoval za prezidenta Hillary Clintonovou s programem jaderné války proti Rusku. Přes obrovskou manipulaci s voliči v roce 2016 zvítězil Donald Trump s programem deregulace a deglobalizace. Poražení demokraté a deep state včetně tajných služeb USA mu od té doby systematicky házejí klacky pod nohy. Výsledkem je velmi chaotická politika, byť k ní přispívá i sám Trump. Nelze ale Trumpovi upřít, že své hlavní předvolební sliby plní: ruší členství USA v mezinárodních organizacích, provádí ochranářskou obchodní politiku (kromě četných nelegálních exteritoriálních sankcí dává košem současné globalizaci), snížil zdanění bohatých, zrušil Obamovu zdravotní reformu, nerozpoutal žádnou další válku. Samozřejmě, válka proti všem je značně riskantní.

Po Bushovi mladšímu zdědil Trump války v Afghánistánu a v Iráku, po Obamovi zdědil dalších pět válek včetně libyjské a syrské, které Západ prohrál. Skandální byla zvláště podpora islamistů včetně tzv. Islámského státu ze strany USA, EU, Turecka, Saúdské Arábie. Žádnou další válku nerozpoutal, dokonce přes tvrdý odpor vojensko-průmyslového komplexu alespoň některé ukončuje. Nečiní tak z lidumilství, ale z kalkulu. Dva biliony dolarů byly utopeny ve válkách v Afghánistánu a v Iráku a užitek z toho pro USA žádný, za to škody citelné.

Koronavirus

Do toho vpadnul koronavirus. Zda náhodou neunikl z hlavní biologické laboratoře v USA, kde se léta konaly riskantní nezabezpečené pokusy, po 14 měsíců při havarované parní biologické čistírně odpadních vod, není známo. Jisté je, že USA mu nejsou s to účinně čelit. Selhalo poznání rozsahu nebezpečí, boj ztěžuje pokračující lítá řež mezi demokraty a republikány a zčásti i mezi demokraty samotnými, selhává i rozdělení kompetencí mezi Unii, státy a města. Tragédií je opožděné zavádění karantény. Ukazuje se, že ji v USA nelze efektivně zavést. Jeden stát ji zavede, druhý nikoliv a její vymahatelnost je při obrovské nekázni, mobilitě sociálním ohrožení občanů USA prakticky nulová.

Vítězí zákeřný koronavir tím spíš, že zdravotnictví v USA je v žalostném stavu a desítky milionů občanů USA nemají ani základní zdravotní pojištění. Miliony lidí přišly v důsledku pandemie o práci a nemají z čeho žít. K tomu se blíží termín prezidentských voleb 10. 11. 2020. Takže USA mají k 14. 6. 2020 zdaleka nejvyšší počet nakažených koronavirem a zemřelých na koronavirus a také rekordní ekonomické škody na světě. Shodou okolností má zde demokraty řízený New York, chlouba amerického zdravotnictví, nejhorší výsledky.

Vražda Floyda

Policie USA je tradičně surová. Při své činnosti přijde asi o 130 policistů za rok, ale zabije přes tisíc lidí za rok; 75 % údajně právem, 25 % jsou policejní vraždy, včetně zabití černocha Floyda bílým policistou při zatýkání. Floyd měl pestrý trestní rejstřík včetně loupeže a řady drogových deliktů. Podle všeho zákrok policisty nebyl hlavní příčinou jeho smrti. Ať tak či onak, následovaly mohutné protesty. Tyto protesty je třeba vidět v kontextu studené občanské války, která zuří v USA již čtyři roky, a těžké zdravotní a sociálně ekonomické krize, spuštěné primárně pandemií koronaviru. I základní otázka USA je otázka sociální.

Že při protestech dochází k rabování a zbytečně umírají další lidé, je v USA časté. K rabování obchodní sítě měst severovýchodu USA před lety stačil 50hodinový výpadek dodávek elektřiny. Vedení některých měst, ovládaných demokraty, ale přistupuje ke zrušení městské policie! Zločinci, můžete u nás loupit a vraždit bez omezení, policie nebude!

Kontroverzní je i strhávání soch nositelů rasismu. Před časem se obětí staly sochy posledního velitele armády Jihu generála Lee, který ji převzal v roce 1864 a prohranou válku dovedl ke kapitulaci. Nyní jsou odstraňovány sochy mnohých dalších. Padly i dvě sochy Kryštofa Kolumba, objevitele Ameriky. Právem? Toť otázka. Kolumbus byl především objevitelem. Cortéz, Pizzaro a další hrdlořezové a rasisté připlouvali do Ameriky až po něm. Samozřejmě věděl, komu slouží. A hlavně se stal symbolem nejen objevení Ameriky, ale také její krvavé kolonizace bělochy.

V této logice musíme zničit všechny sochy a jiné památníky minulosti, protože jejich aktéři jednali přiměřeně tehdejším poměrům, v rozporu s požadavky nechvalných pokrokářů dneška. I v Česku populární český král Karel IV. byl v první řadě nejvyšší a největší feudál v Evropě. Je to stejně v USA jako ve Velké Británii, kde se na pranýř dostal i silně kontroverzní vítěz druhé světové války za Británii Winston Churchill a ještě více v Česku, kde pod vymyšlenými důvody pravičáci likvidují památníky našim osvoboditelům od nacistické genocidy a oslavují esesácké hrdlořezy, nejen v Praze v Řeporyjích. Je to především obludná neznalost historie, netolerantnost, primitivismus a nabubřelost, která ničí památky minulosti a vrací nás do dob náboženských válek, které jsme ještě nedávno považovali za věc dávno minulou.

Přetopený kotel upouští páru

Revoluce v USA podle všeho nehrozí. Její vůdci buď nejsou, nebo se drží zákonů USA, které nejsou s to významněji ovlivnit (Sanders). Při současných nepokojích přetopený kotel USA jen upouští páru. Zřejmě se mnoho nezmění. Demokraté, podněcující současné protesty, mají v zahraniční politice ještě horší program než Trump – vést pro lidstvo sebevražednou válku proti Rusku a Číně.

Dokud pracující a další neprivilegovaní v USA nebudou usilovat o změnu systému k socialismu (Sandersův požadavek povinného zdravotního pojištění pro všechny občany USA a další jde v tomto směru), těžko se v USA změní něco výrazněji k lepšímu. Snad jen vliv USA ve světě bude dál klesat a bída se v USA bude dál zvyšovat.

Jan ZEMAN